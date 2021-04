Ragazzo distrugge Mustang R-Spec del padre:'ha preso le chiavi ed è sparito'

Un ragazzo australiano di 20 anni ha appena distrutto la spettacolare Ford Mustang R-Spec del padre nei pressi di Sydney. A quanto pare il giovane stava usufruendo della vettura all'insaputa del padre quando l'ha schiantata contro un palo della corrente nell'area di Mount Druitt.

Il notiziario locale 7 News asserisce che al ventenne era stato letteralmente proibito di mettersi al volante della Mustang a causa dei suoi precedenti non esattamente incoraggianti. Suo padre aveva acquistato la muscle car da una settimana scarsa, e aveva intenzione di utilizzarla per l'imminente matrimonio di sua figlia.

Il fatto è che non si tratta neanche di una Mustang regolare. La verniciatura in verde lime con decalcomanie in nero suggerisce si tratti di un modello R-Spec, e cioè di una versione speciale approntata proprio da Ford Australia e Herrod Performance per i cittadini del Paese. Tralasciando le personalizzazioni della carrozzeria, sotto al cofano è identica ad una Mustang Shelby GT 500: monta un poderoso V8 turbocompresso capace di erogare più di 700 cavalli di potenza e circa 830 Nm di coppia, inviati all'asfalto tramite le sole ruote posteriori.

Il produttore statunitense ha limitato la costruzione di Mustang R-Spec a 500 esemplari, tutti con cambio manuale a sei rapporti di ultima generazione. Il prezzo unitario locale ammonta a 99.980 dollari australiani, e non è solo la cifra a rendere disperato il proprietario, ma anche la sua rarità.

Il video in alto in effetti acclara che l'incidente è stato tutt'altro che blando. L'intera parte frontale della muscle car è andata totalmente distrutta in seguito all'impatto con il palo, per cui gli airbag si sono inevitabilmente attivati. La situazione è persino peggio di così: dato che il ragazzo non aveva il permesso di guidare la Mustang, l'assicurazione non può intervenire per la copertura dei costi di riparazione necessari.

Sembra proprio ci sia una maledizione intorno alle Mustang e ai loro conducenti, poiché di casi inerenti esemplari distrutti ce ne sono a centinaia, e il web ha trasformato questa peculiare coincidenza in un meme virale. Giusto per citarvi un paio di esempi che abbiamo riportato in passato sulle nostre pagine vi consigliamo di dare prima un'occhiata alla Mustang che perse il controllo in autostrada e infine ad un altro esemplare della possente vettura americana il quale terminò contro il muretto di una scuola provocando enormi danni e un po' di spavento.