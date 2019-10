Ragazzino di 14 anni si schianta in una Lamborghini Urus con la sua Subaru

Un quattordicenne di Perth, Australia, combina un immenso disastro rubando una Subaru Forester per poi schiantarsi contro una Lamborghini Urus costosissima e una Toyota Hilux della polizia.

Stando a quanto riportato dall'informazione locale Perthnow, il povero proprietario della Urus (auto che fa la fortuna del brand italiano) si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, e tutto ciò gli è costato la distruzione di una macchina da oltre 250.000€, una vettura di lusso in grado di scattare da 0 a 100 in soli 3,6 secondi, per una velocità massima effettiva di 305 km/h.

Le forze dell'ordine erano a caccia della Subaru Forester bianca, rubata pochi giorni fa, nell'area attorno a Perth. Trovato il veicolo e costretto il conducente ad accostare sembrava fatta, ma quest'ultimo ha deciso di fare retromarcia a tutta birra sull'anteriore della povera Hilux, sfasciandola completamente.

Il giovane non ancora-automobilista si è dato subito alla fuga, ma ha percorso pochissima strada perché l'impatto con la Lamborghini è avvenuto subito dopo, ad un incrocio non molto lontano. La supercar italiana ne è uscita male, con grossi danni all'anteriore destro. Ovviamente anche la Subaru "in prestito" non ne è uscita indenne, infatti come potete vedere anche voi dalla foto in calce, è assolutamente in condizioni impraticabili.

In seguito a questo totale caos il ragazzino si è lanciato in una rapida ritirata sulle proprie gambe, ma per sua disgrazia le forze dell'ordine l'hanno acciuffato a pochi isolati dall'ultimo scontro. La pazza notte per lui si è conclusa con una presa in custodia da parte degli agenti, dopo aver praticamente violato decine di leggi locali e non, e aver fatto danni per centinaia di migliaia di dollari australiani.

Per concludere vi rimbalziamo su una recente notizia, che vede Volkswagen prendere in considerazione la cessione di Lamborghini per far cassa, lo affermano fonti anonime.