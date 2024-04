Un ragazzino di 13 anni alla guida di una Lamborghini Huracàn: supercar distrutta

Se i neopatentati non possono guidare auto super sportive dalla grande potenza c’è un motivo ben preciso: non hanno ancora la giusta sensibilità per percepire il pericolo. Figurarsi poi se alla guida di una supercar finisce un 13enne... è ciò che è successo a West Vancouver, dove una Huracàn è stata letteralmente distrutta.

La polizia locale è stata interpellata lo scorso 25 marzo a causa di un incidente, sulla scena però non è stato trovato alcun conducente: solo una splendida Lamborghini Huracàn distrutta (nel frattempo in Italia stiamo cercando di capire come si chiamerà la prossima Lamborghini). Solo successivamente gli agenti sono risaliti al responsabile: alla guida della vettura al momento del disastro vi era un ragazzino di 13 anni. Il ragazzo ha preso “in prestito” la supercar per fare un giro e impressionare un suo amico, seduto sul sedile del passeggero, il buio e la pioggia hanno però reso davvero complicata la gestione della vettura. “Anche se ci sono stati significativi danni a diverse proprietà private, è un bene che nessuno si sia fatto male” ha detto il sergente Chris Bigland del West Vancouver Police Department.

La conta dei danni non è ancora stata fatta con precisione, la Lamborghini in questione però è davvero disastrata e non sarà semplice (né economico) rimetterla in ordine. Il giovane alla guida, inoltre, non se la caverà certo con una ramanzina delle autorità: il 13enne responsabile dell’incidente è accusato di aver superato i limiti di velocità, di guida pericolosa, di aver guidato un’auto senza la giusta licenza e di esser scappato in seguito al sinistro.

Ricordiamo che la supercar in questione è ormai andata in pensione, il modello dopo la Lamborghini Huracàn potrebbe chiamarsi Temerario. (Foto cover: West Vancouver Police Department)

