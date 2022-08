Ragazzini di 11, 12 e 14 anni rubano auto da 700 CV da impianto Stellantis: arrestati

La città di Detroit, (ex) patria dell'industria automotive degli Stati Uniti, sta subendo una nuova e violenta ondata di furti. Colpi che non sempre vengono messi a segno da persone adulte: l'ultimo caso riguarda tre ragazzini fermati dalla Detroit Police lo scorso 22 agosto 2022.

I furti avvengono sempre più spesso presso le fabbriche e i magazzini dei grandi marchi, questa volta ad esempio tre ragazzini hanno tentato di impossessarsi di due auto "Hellcat" da un parcheggio di proprietà di Stellantis. Il più giovane dei tre ragazzini aveva appena 11 anni. Stando a quanto riportato da Fox 2 Detroit, il tentato furto avrebbe preso luogo presso la Jefferson North Plant di Stellantis, a pochi chilometri dal centro di Detroit.

In questo impianto vengono costruite la Jeep Grand Cherokee e la Dodge Durango, il grande parcheggio della struttura però ospita anche altre vetture Stellantis, i giovani ladri di 11, 12 e 14 anni hanno infatti tentato di portar via una Dodge Charger e una Challenger Hellcat. Parliamo di muscle car capaci di erogare circa 700 CV, che andrebbero guidate da persone molto esperte, non da ragazzini che a stento riescono a guardare oltre lo sterzo.

Purtroppo non sappiamo a che ora è stato tentato il furto, né quanto lontano sono riusciti ad arrivare i tre ragazzini, di certo la polizia locale denuncia un incremento di tali fatti che mette spavento: i furti d'auto nell'area di Detroit sono in crescita del 40% rispetto al 2021. Il ragazzino di 11 anni coinvolto questa volta è il più giovane mai beccato dalla polizia della zona, dettaglio altrettanto preoccupante. È possibile che dietro questi ragazzini ci siano degli adulti a guidarli per bene, affinché riescano i colpi. Per le autorità è più difficile processare e punire ragazzini minorenni, al contrario per gli adulti scatterebbe immediatamente il carcere. Speriamo che la polizia locale riesca a mettere un freno al fenomeno.



Purtroppo non è la prima volta che dei ragazzini finiscono nella pagina della cronaca in relazione alle quattro ruote. A fine 2021 un ragazzino di 16 aveva investito 6 ciclisti in Texas, un altro ragazzino invece ha distrutto una Toyota Sopra tentando un drift.