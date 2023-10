Ragazzi Trieste saltano su Jaguar E-Type per selfie: 'Auto danneggiata ma non pagheranno'

Fa discutere quanto avvenuto negli scorsi giorni a Trieste, dove alcuni ragazzini sono saliti su una splendida Jaguar E-Type, auto d'epoca inglese, tra l'altro in possesso anche di Elon Musk, che vanta una collezione di auto 'inquinanti' niente male.

L'episodio ci giunge di preciso da Opicina, un quartiere della città, e fa riferimento a una settimana fa, giovedì 12 ottobre. Attorno alle ore 22:00 alcuni adolescenti hanno deciso di salire sul cofano della Jaguar, saltando e scattandosi dei selfie, così come si vede chiaramente dalla foto che trovate qui sopra.

Inutile sottolineare come la delicata coupé inglese abbia subito dei danni, e fortunatamente uno dei residenti della zona, sentendo il frastuono, ha deciso di dotarsi di smartphone per riprendere l'intera scena, per poi consegnare lo scatto al legittimo proprietario e sporgere denuncia.

"A casa l'auto è sempre custodita, ero a cena fuori, due ore al massimo e sono uscito 3 volte a vedere come stavano le cose", racconta su Facebook il proprietario, un musicista residente a Trieste, che durante lo scempio stava cenando in un ristorante lì vicino.

"I danni sono soprattutto sulla carrozzeria – ha proseguito il musicista - ma anche il portellone posteriore sembra averne subiti. Dovrò portarla da un professionista". E ancora: “il valore della vettura si aggira attorno agli ottantamila euro e mi dispiace perché l’avevo finita di restaurare da poco".

Come specificato da Il Giornale, nella giornata di sabato scorso, 14 ottobre, il proprietario dell'E-Type ha sporto denuncia presso i carabinieri ma non sarà semplice ottenere un risarcimento spese, anzi, sarà quasi impossibile specifica il quotidiano meneghino.

I responsabili dell'atto di vandalismo sarebbero infatti tutti residenti di una struttura per minori non accompagnati che si trova nella zona dove era parcheggiata la Jaguar. "Pur sapendo in che struttura sono ospitate le persone nella foto, non c’è nulla da fare per farmi risarcire i danni. Siamo impotenti", ha concluso il musicista, decisamente amareggiato.



Una vicenda che per certi versi ha ricordato quanto accaduto la scorsa estate a Roma, dove alcuni tifosi di Lukaku sono saliti sulle auto parcheggiate all'aeroporto per fotografare l'arrivo dell'attaccante della nazionale belga nella capitale, danneggiandole in maniera importante.