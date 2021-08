Ragazze senza patente fermano il traffico per realizzare un video TikTok

Per una parte della popolazione la reputazione degli influencer non potrebbe essere più bassa di così. In tanti trovano assurde le esagerazioni messe davanti ad una videocamera per racimolare visualizzazioni, ma un episodio potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione.

Come potete notare voi stessi dal post Reddit in fondo alla pagina, negli ultimi tempi anche gli automobilisti devono vedersela anche con gli influencer. Da parte nostra non intendiamo assolutamente generalizzare, ma da qualche giorno a questa parte imbattersi in tiktoker intenti a fermare il traffico per realizzare una clip è diventato facilissimo.

A ogni modo, l'episodio raccontato dal video in calce si è svolto in Albania, e ha avuto come protagonista un gruppetto di donne, le quali hanno letteralmente fermato la propria macchina, una Mercedes Classe E Cabrio, in mezzo ad una strada particolarmente trafficata per mettersi a ballare davanti ad essa. Ovviamente gli altri utenti della strada non erano felicissimi, dato che molti di loro stavano probabilmente provando a raggiungere il proprio posto di lavoro.

La conducente della vettura però non l'ha affatto passata liscia, poiché la Polizia di Stato Albanese si è ritrovata il materiale davanti e l'ha immediatamente rintracciata. In una dichiarazione per la stampa le forze dell'ordine hanno affermato che l'incidente si è verificato lo scorso 22 agosto, e tutte e quattro le ragazze "hanno commesso azioni illecite sulla strada, creando una situazione pericolosa e un ingorgo." Alla fine dei conti la ventunenne dovrà pagare una multa di 409 euro, ma ad aggravare il contesto ci pensa il fatto che non fosse in possesso di una patente di guida.

Nel frattempo la polizia ha recentemente identificato altri quattro episodi simili, in cui i passeggeri di un veicolo uscivano dall'abitacolo in pieno traffico per registrare. Gli agenti sono a caccia di una Audi, di una BMW e di un Range Rover Sport, occupati da persone dall'età che oscilla tra i 21 ed i 45 anni.

A proposito di pessimi comportamenti alla guida vogliamo rimandarvi agli ultimi dati sugli incidenti e sui morti in strada. Secondo le ultime analisi l'anno scorso abbiamo assistito ad una impennata del numero di vittime, sia in Europa che negli Stati Uniti: i lockdown avevano svuotato le strade, e la velocità media per automobilista è aumentata in modo folle. Per chiudere in bellezza riportiamo le parole del conducente di una BMW, fermato perché viaggiava al doppio della velocità consentita:"credevo di essere in pista."