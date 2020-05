La ragazza che ha il vecchio numero di Elon Musk e viene bombardata ogni giorno di SMS

Negli Stati Uniti può capitare che quando un numero di telefono venga disattivato definitivamente venga poi riassegnato ad un nuovo cliente. Così succede che una ragazza americana si è vista assegnare lo stesso identico numero che una volta apparteneva ad Elon Musk. Ogni mese riceve decine di SMS e chiamate indirizzate al CEO di Tesla.

La ragazza in questione ha 25 anni e si chiama Lyndsay Tucker. Di mestiere non dirige una compagnia multi-miliardaria specializzata nella produzione di auto elettriche e pannelli solari: è un'impiegata della catena di profumerie Sephora.

A raccontare questa storia piuttosto singolare —è molto raro che in Europa un numero di telefono venga riassegnato— è la testata NPR.

"Ho iniziato a ricevere decine di messaggi indirizzati ad un certo Elon Musk, all'epoca non sapevo ancora chi fosse", ha detto. "Ho dovuto chiedere a mia mamma". Paradossalmente lo stesso articolo del NPR nasce dal fatto che uno dei loro giornalisti aveva mandato un SMS a Musk chiedendogli un'intervista, salvo scoprire che di averlo mandato ad una ragazza di 25 anni che con Tesla non c'entra assolutamente nulla.

Ogni giorno riceve almeno tre telefonate di persone che vogliono parlare con l'imprenditore. L'intensità dei contatti aumenta esponenzialmente ogni volta che Elon Musk ne combina una delle sue, ad esempio quando ha deciso di chiamare X Æ A-12 il suo ultimo figlio (sì, l'ha fatto veramente).

NPR ha contattato anche Elon Musk per chiedergli se era a conoscenza di questo equivoco: "Wow, siete seri? È un numero davvero molto vecchio, mi stupisce che circoli ancora".

Il paradosso? Quando Tucker tenta di spiegare di non essere il CEO di Tesla, ogni tanto capita che chi è dall'altra parte del telefono finisca per credere che sia solo un trucco di Elon Musk per evitare scocciature.