Ragazza di 16 anni ottiene un record a bordo di una Porsche 718

Un esemplare standard di Porsche 718 Boxster Spyder ha appena fatto registrare un Guinness World Record: quello realativo al veicolo più veloce nello slalom tra i coni stradali.

A rendere ancora più speciale il primato è la conducente, e cioè Chloe Chambers, una ragazza di appena sedici anni. Per chi non lo sapesse, Chambers attualmente compete in varie categorie di competizioni kart, ma la Boxster Spyder sulla quale è salita è assolutamente stock, pneumatici compresi. Durante il tentativo Chambers ha aggirato 51 coni, posizionati a 15,24 metri gli uni dagli altri, in un tempo di 47,45 secondi.

"Sembra facile, ma non lo è affatto. Zigzagare attraverso 50 coni nel modo più veloce possibile provando a battere un record, e sapere che se ne avessi toccato soltanto uno la prova sarebbe stata annullata, ha certamente contribuito a farmi sentire la pressione." Queste le parole di Chambers subito dopo il record, e poi ha proseguito così:"Durante l'ultimo tentativo è andata alla grande: la macchina funzionava benissimo e ho trovato il grip che mi serviva. Ringrazio la mia famiglia e Porsche per avermi supportato e per aver creduto in me."

Due parole nel merito ha voluto spenderle anche Klaus Zellmer, presidente e CEO di Porsche Cars North America:"Non potremmo essere più orgogliosi del fatto che Chloe abbia ottenuto il record. Dall'intera famiglia Porsche le inviamo le più sentite congratulazioni. Siamo lieti di aver potuto fornire a Chloe il supporto necessario per il suo ambizioso tentativo di record, e condividere il suo sollievo è stato un successo."

A ogni modo, la sportiva con la quale si è svolto il test è la Porsche 718 Boxster Spyder, la quale monta un propulsore aspirato da 4,0 litri capace di 419 cavalli di potenza e 420 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto da un cambio manuale a sei rapporti. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi.

Per restare in tema di record, ne abbiamo altri due da mostrarvi, e ognuno di essi concerne la percorrenza del quarto di miglio da parte di una vettura completamente elettrica. Il primo primato ci si aspetta lo possa stabilire l'imminente Lucid Air, la quale ha recentemente battuto una Tesla Model S con una partenza fulminante e un tempo da hypercar. Il secondo invece rappresenta gli sforzi di Ford per l'elettrificazione della gamma: la sua Mustang Cobra Jet 1400, chiamata così per i suoi 1.400 cavalli di potenza, ha completato il quarto di miglio in un tempo incredibile.