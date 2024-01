Rafa Leão ritira la Lamborghini Urus customizzata Evosound: cattivissima

Se siete tifosi del Milan, il nome Rafael Leão non vi dirà nulla di nuovo, anzi. Il talento rossonero, considerato un autentico fuoriclasse, si è appena fatto un regalo di alto livello: una Lamborghini Urus customizzata da Evosound.

Se Rafa Leão non ha bisogno di molte presentazioni, ancor meno ne servono per il SUV di Sant’Agata Bolognese. L’attuale Urus S eroga la bellezza di 666 CV a 6.000 rpm e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi grazie al suo motore V8 biturbo da 4,0 litri. Anche la Urus Performante come quella della nostra Polizia eroga 666 CV, in questo caso però lo scatto 0-100 scende a 3,3 secondi. La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 305 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è possibile in appena 3,6 secondi.

Il trattamento di Evosound, il famoso customizzatore di Valmadrera, in provincia di Lecco, ha reso la vettura di Sant’Agata Bolognese ancora più cattiva, con inserti di colore giallo sul frontale che riprendono gli interni e le pinze dei freni. La parola d’ordine è senza dubbio carbonio, con l’elemento che figura in più punti per alleggerire il più possibile il SUV.

La reazione del campione del Milan alla vista dell’auto è stata ripresa in un video successivamente pubblicato sui social network, e ovviamente c’è stata parecchia soddisfazione. Certo qualche utente di Facebook ha fatto notare che, in omaggio ai tifosi e al Milan stesso, avrebbe potuto utilizzare inserti rossi, bisogna però ammettere che il giallo ha il suo perché su una vettura di questo tipo. Leão ha inoltre già anticipato che porterà una seconda auto da Evosound, magari può sfruttare il connubio rosso e nero per questo modello...