RAESR Tachyon Speed, l'hypercar californiana sorpresa in fase di test

Dalla presentazione alla realizzazione della versione di produzione molte supercar e hypercar si perdono nel limbo dei “vaporware”, il leggendario territorio dove giacciono tutti i progetti mai venuti alla luce per problemi tecnici o economici.

Non sembra essere il destino della RAESR Tachyon Speed, veicolo elettrico il cui sviluppo continua senza sosta. Un prototipo è stato avvistato nella Valle di San Fernando a Los Angeles, in un classico quartiere dove solitamente dominano Prius e Civic la hypercar appare decisamente come un pesce fuor d'acqua.

La caratteristica che rende unica la Tachyon è l'abitacolo a due posti racchiuso in una sorta di cupolino in stile aeronautico: il pilota si trova al fulcro dell'azione grazie al sedile centrale mentre il passeggero è alle sue spalle. Questa soluzione a mo' di tandem garantisce anche maggiore sicurezza negli impatti per l'area del sedile posteriore. Il prototipo è mosso da sei motori direct drive capaci di erogare 1250 CV e l'incredibile cifra di 4950 Nm di coppia massima, e grazie ai quali l'avveniristica biposto può spingersi ad oltre 380 km/h. La batteria è sviluppata completamente all'interno dell'azienda, segno della bontà ingegneristica del progetto. L'uso esteso di materiali leggeri quali fibra di carbonio e alluminio hanno limitato il peso a 1338 Kg, un dato record considerando la natura elettrica del veicolo.

RAESR offrirà la Tachyon Speed con prezzi da 750.000$ ad 1.500.000$, tutto dipenderà dalle componenti scelte dall'acquirente e ogni auto avrà un periodo di gestazione di ben 18 mesi: cifre e metodi da vera boutique dell'automobile. L'azienda californiana ha difatti declinato la sfida con la velocissima Rimac C_Two, dichiarando la diversa natura del suo progetto, più “sartoriale” ed estremo.

Questo fine settimana è particolarmente ricco per i fan delle sportive americane: non perdetevi l'annuncio fatto da Hennessey sulla Venom F5, un mostro che raggiungerà i 500 km/h.