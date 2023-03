Il raduno annuale dedicato alle Volkswagen Golf GTI si sposterà a Wolfsburg dal 2024

Quest’anno il leggendario raduno di Worthersee non si terrà per motivi di sostenibilità, dunque tutti gli appassionati dei modelli Volkswagen resteranno a bocca asciutta dopo 40 anni di festeggiamenti. olkswagen ha però annunciato che dal 2024 il raduno tornerà in quel di Wolfsburg.

Il raduno che si teneva attorno al lago Worthersee, in Austria, era nato nel 1982 per celebrare le Golf GTI e le preparazioni a lei dedicate (compresa l’incredibile Volkswagen Golf GTI W12 col 12 cilindri derivato dalla Bentley) , ma col passare degli anni è diventato un appuntamento fisso per ogni appassionato del marchio Volkswagen e non solo.

Quest’anno però il raduno è stato annullato perché il comune che ospitava l’evento si è detto preoccupato per l’ambiente e (soprattutto) per l’enorme affluenza di appassionati che, come spesso accade, non sempre si comportano nella giusta maniera, tanto che più volte è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine durante le scorse edizioni. Ma un evento storico come questo non poteva finire così, dunque dal 2024 il raduno tornerà sulla terra di casa con un evento chiamato GTI Coming Home, aperto a tutti i modelli VW sportivi e non solo.

"I fan della GTI sono di grande importanza per Volkswagen ed è per questo che lo scambio con loro ci è molto caro", ha dichiarato Imelda Labbé, dirigente del marketing in Volkswagen. "Per questo motivo, dopo che il GTI Meeting sul lago Worthersee è stato purtroppo cancellato, abbiamo deciso abbastanza rapidamente di offrire alla comunità dei fan della GTI una nuova casa per l'evento a Wolfsburg”.

Volkswagen ha poi aggiunto che assieme al nuovo raduno ha intenzione di mettere in piedi tante altre iniziative che coinvolgono i fan, e prossimamente svelerà ciò che bolle in pentola.