Radical sta per svelare la Project 25, una supercar da circuito da 850 CV

Radical può essere definito come un costruttore di nicchia, ma produce dei giocattoli stradali e da pista degni di nota da ormai 25 anni, e per celebrare l’anniversario il marchio inglese presenterà una vettura in edizione limitata per uso “solo pista” il cui nome in codice è Project 25.

Saranno infatti soltanto 25 gli esemplari della vettura, che sotto al cofano monterà un motore V6 biturbo che avrà una potenza attorno agli 850 CV, e stando a quanto dichiarato dalla casa sarà un’evoluzione del modello RXC Coupè, presentato nel 2013 e ancora oggi in listino.

Quest’ultima viene offerta con due tipologie di motori di derivazione Ford, ovvero il Duratec Cyclone da 3.7 litri e l’Ecoboost da 3.5 litri, il più potente dei due con una potenza che in certe versioni ha toccato quota 659 CV. Per il momento non si conoscono i dati tecnici della Project 25 ma è dunque probabile che il propulsore sia una versione ancora più potente di quelli citati sopra.

Parlando di estetica invece, l’auto presenta gli stilemi del marchio che abbiamo imparato a conoscere proprio con la RXC, ma in questo caso il look si fa più teso e aggressivo, a mo’ di prototipo da Le Mans in miniatura, con un’aerodinamica raffinata che culmina con un’imponente ala posteriore. Sotto alla carrozzeria invece, si nasconde un telaio spaceframe che secondo il brand offrirà un “eccezionale coinvolgimento e feedback al conducente”.

Ulteriori dettagli e il prezzo di questo giocattolo da pista saranno svelati all’inizio del 2023, mentre l’inizio della produzione è stimato nell’ultimo quarto dello stesso anno. E a proposito di vetture “radicali”, ricordiamo che esiste anche la Radical Sportscar Revolucion, un’auto da corsa con un prezzo “per tutti”.