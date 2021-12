La Radford Type 62-2 in pista con Jenson Button per gli ultimi test prima del debutto

Jenson Button è il test driver ufficiale, nonché uno dei proprietari, di Radford, la casa costruttrice della bellissima Type 62-2 ispirata alle Lotus da corsa degli anni ‘60. Dopo averla presentata nelle sue declinazioni, l’ex-pilota di Formula 1 è sceso in pista con la versione John Player Special per iniziare la messa a punto dell’auto.

Dopo alcuni giri di pista, Jenson si è sentito subito soddisfatto e la base sembra molto buona: “Guidare finalmente la Type 62-2 per la prima volta è stato ovviamente un momento molto speciale, nell'abitacolo sembra già di essere a casa! L'auto si comporta bene, ben bilanciata nelle curve ad alta e bassa velocità e ha funzionato perfettamente tutto il giorno, il che è la base perfetta per i mesi di messa a punto che mi aspettano”.

Questi test in pista sono l’ultimo step da fare prima che le auto inizino ad essere recapitate ai legittimi proprietari, e Button ha l’onore e l’onere di confezionare una vettura che offra un’esperienza di guida superlativa una volta nelle mani degli acquirenti. Il test è andato in scena presso la pista di Hethel di proprietà Lotus, dove il pilota ha potuto saggiare le prestazioni della Radford Type 62-2 nella versione più pepata John Player Special, che offre 608 CV capaci di farla scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, i 200 km/h in 8,4 secondi e una volecità massima limitata elettronicamente a 300 km/h.

“Vedere questa moderna Radford Lotus Type 62-2 in azione sulla pista di Hethel oggi è stato davvero molto speciale", ha dichiarato Clive Chapman, amministratore delegato del Classic Team Lotus, presente il giorno del test. “Il modo in cui ha preso lo spirito e l'eredità della Type 62 originale, l'ha combinata con l'iconica livrea JPS e l'ha fatta rivivere per gli appassionati di auto sportive dei giorni nostri è un risultato ammirevole”.

Stando a quanto dichiarato dalla casa, le prime Type 62-2 dovrebbero arrivare nel secondo quarto del 2022, e una volta consegnate, i proprietari saranno invitati a partecipare ad una giornata di track day per guidare assieme a Jenson Button per apprendere tutti i segreti di questa magnifica vettura.