La Radford Type 62-2 di Jenson Button è una Lotus anni '60 in salsa moderna

Un fenomenale gruppo di amici - formato dal campione di Formula 1 Jenson Button, dalla star TV e costruttore Ant Anstead, dal designer Mark Stubbs e dall'avvocato Roger Behle - ha deciso un bel giorno di creare una rivisitazione della Lotus Type 62, in collaborazione con Lotus Engineering. Ecco a voi la Radford Type 62-2.

Il marchio è tutt'altro che nuovo: Radford era un carrozziere britannico noto durante gli anni '50 e '60 per le sue magnifiche interpretazioni su base Bentley, Mini e Aston Martin. Ha inoltre partecipato allo sviluppo della Ford GT40, co-protagonista della fortunata pellicola Le Mans '66 - La grande sfida. Nel 2021 l'azienda è stata resuscitata in California, la Type 62-2 è il primo modello del nuovo corso.

Cuore della vettura è il V6 da 3,5 litri di origine Toyota, lo stesso che sarà usato dalla imminente Lotus Emira. Il propulsore garantisce 436 CV nella variante "Classic", 507 CV nella "Gold Leaf" e addirittura 608 CV nella "JPS", versione top di gamma che verrà svelata in futuro. Gli allestimenti omaggiano le livree più iconiche del periodo d'oro di Lotus. La potenza arriva alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce nella Classic, mentre i modelli più performanti sfrutteranno un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Il telaio in alluminio è di origine Lotus e presenta un inedito telaietto posteriore che garantisce maggiore rigidità. Le sospensioni, regolabili in quattro posizioni, promettono la maneggevolezza di un'auto da corsa. La carrozzeria in fibra di carbonio è a firma di Mark Stubbs; il materiale composito contribuisce a mantenere il peso totale della vettura sui 1.000 chilogrammi. La Type 62-2 fonde le linee originali della Type 62 del 1969 con tocchi di modernità, come i gruppi ottici LED.

Ancora mistero sugli interni, di cui non sono state divulgate immagini. Sappiamo però che la Type 62-2 non sarà un veicolo estremo e che lusso e comfort sono punti cardine del progetto, parola di Jenson Button. La plancia integrerà uno schermo per il sistema infotainment da 6 pollici, saranno disponibili wi-fi e Bluetooh e l'audio sarà particolarmente ricercato, grazie ad un sistema a cinque altoparlanti.

La costruzione della Radford Type 62-2 inizierà verso la fine del 2021 in California, con prime consegne previste ad inizio 2022. Ne saranno prodotti 62 esemplari. Ancora nessuna informazione sul prezzo che, data la natura esclusiva del prodotto, supponiamo possa essere particolarmente elevato.