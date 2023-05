Radford Pikes Peak Edition: il mostro di Jenson Button alla conquista del Colorado

La Pikes Peak International Hillclimb 2023 sta attirando l’attenzione di numerosi costruttori e scuderie, tutti in competizione per vincere la gara in salita più nota al mondo. Tra i tornanti del Colorado ci sarà anche Radford, con una versione speciale della sua supercar.

Radford, nata a Londra come concessionaria di Rolls-Royce e Bentley, divenne negli anni ’40 un nome noto tra i carrozzieri inglesi e raggiunse l’apice del successo negli anni ’60 con le sue lussuose interpretazioni della Mini. Radford ha anche un’anima sportiva poiché fu tra gli artefici dei prototipi della leggendaria Ford GT40, che permise al marchio americano di sconfiggere la Ferrari nella 24 Ore di Le Mans. Il brand Radford, dopo anni di oblio, è tornato alla ribalta nel 2021 grazie al campione del mondo F1 Jenson Button, al presentatore TV Ant Anstead e all’avvocato Roger Behle.

La Radford Pikes Peak Edition deriva strettamente dalla Type 62-2, il modello stradale proposto dalla casa britannica. Tuttavia, sono state apportate numerose modifiche per trasformarla in una vera auto da corsa: il telaio in alluminio è stato sostituito da una monoscocca più larga di circa 20 centimetri, i telaietti ausiliari sono stati riprogettati, così come la geometria della sospensioni e il sottoscocca. Come da tradizione Pikes Peak, gli aggiornamenti aerodinamici sono estremi e includono un gigantesco alettone posteriore e svariate appendici aerodinamiche su tutto il corpo vettura. La livrea riprende l'iconico tema John Player Special che ha accompagnato alcune delle Lotus più vincenti di tutti i tempi.

Al centro della vettura batte un V6 sovralimentato da 3,5 litri capace di generare circa 700 CV. La potenza passa alle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale con controlli al volante. Grazie al peso piuma - 861 kg - la Radford Pikes Peak Edition può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,2 secondi, mentre la velocità massima stimata è di 260 km/h.

La casa di Jenson Button affiderà questo mostro a Tanner Foust, già presente alla scorsa edizione alla guida di una Porsche. Della gara saranno anche la Alpine A110, in una versione speciale da 500 CV, e l’estrema Hoonipigasus, una Porsche da 1400 CV.