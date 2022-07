Il racing sim di Prodrive è un pezzo di design completo di PC e Assetto Corsa: che prezzo!

Durante i lockdown dovuti alla pendemia, tanti appassionati di motori si sono dedicati alle simulazioni, e nel frattempo sono nati tanti campionati dove gli utenti potessero sfogare la propria voglia di correre, chi in modo amatoriale e chi facendo sul serio, con postazioni degne di una monoposto da corsa come questo simulatore firmato Prodrive.

L’azienda inglese è nota per l’allestimento e la preparazione di auto da corsa di prim’ordine, come la Prodrive Hunter da Dakar, l’Hypercar delle auto offroad, oltre alle mitiche Subaru da rally degli anni ’90 (a proposito, Prodrive ha costruito la P25, una restomod della leggendaria Impreza 22B), ma adesso ha ultimato anche un’incredibile postazione sim racing, con un look e una dotazione da riferimento.

La loro grande esperienza nelle corse ha permesso dunque di creare una postazione che potesse restituire la stessa esperienza delle gare reali. Si compone di una vasca in fibra di carbonio che galleggia sorretta da una struttura in legno composta da 16 strati di betulla. Al suo interno c’è un sedile da corsa Cobra Nogaro Street ed è “Dotato di un sistema appositamente costruito con una scheda grafica GeForce RTX da 12 GB e 16 GB di memoria, la grafica fluida è resa attraverso l'ampio display curvo da 49" ad alta frequenza di aggiornamento. Il volante Precision SIM accoppiato a un motorino di guida Simcube consente input di guida precisi e la pedaliera meccanica è stata appositamente selezionata per completare l'esperienza realistica”.

Tutta questo popò di postazione viene offerto alla modica cifra di 46.000 euro. Inoltre coloro che hanno mostrato interesse nell’acquisto potranno fare visita allo stabilimento Prodrive per testare in prima persona il simulatore.