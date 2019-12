Per Racing Point le monoposto F1 del 2021 saranno:'Quasi impossibili da progettare'

La Formula 1 vedrà delle grosse modifiche al regolamento e alla costruzione delle vetture, nonché l'obiettivo di raggiungere una certa sostenibilità, sia economica che ambientale. Le monoposto quindi, a partire dal 2021, dovranno esser ripensate da zero, e questo ha suscitato opinioni contrastanti.

Stando a quanto dichiarato da Andrew Green, direttore tecnico del team Racing Point, le macchine di Formula 1 saranno veramente spinose da guidare a causa dell'aria "sporca" creata dall'ala anteriore. Nonostante tutto la conformazione di quest'ultima dovrebbe facilitare le monoposto in scia, cosa che dovrebbe funzionare sia sulla carta che in condizioni reali. Lo confermano Racing Point e altri team, in base a quanto riportato da Autosport.

Ma ci sarebbero anche dei risvolti negativi per Green:"Credo ci siano aree attorno all'ala anteriore che funzionerebbero meglio se venissero liberate. Sull'avantreno della macchina credo siano state applicate norme incredibilmente restrittive, al punto che andranno a inficiare sull'handling della macchina." Prosegue poi con:"Andranno ad essere veramente ardue da guidare. Penso che se avessero concesso un pizzico di libertà in più ci avrebbero anche permesso di risolvere il problema, ma resta l'intento dell'effetto suolo e di una scia molto bassa."

Secondo Green i team non hanno avuto la possibilità di contribuire alla maggioranze dei cambi delle regole, affermando che:"quello che è stato presentato come modello 2021 dalla F1, e quello che c'è scritto nelle regole sono due cose differenti. Ci sono alcune aree talmente restrittive al punto da risultare quasi impossibili da progettare."

