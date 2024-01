Altro che Racing Bulls, il nuovo nome della Scuderia AlphaTauri è Visa Cash App RB

Il recente leak che dava Racing Bulls come nuovo nome della Scuderia AlphaTauri si è in realtà rivelato errato. Non del tutto, certo, ma per metà: il nome appena ufficializzato è Visa Cash App RB.

Probabilmente non è il nome più accattivante che l’uomo abbia partorito nel corso della sua esistenza (sigh!), si tratta in ogni caso di una partnership di altissimo livello tra Red Bull F1 e Visa, azienda di caratura mondiale specializzata in servizi e carte di pagamento. L’accordo, che riguarda più anni, non solo il 2024, vede Visa diventare partner globale sia di Red Bull F1 che dell’ex Scuderia AlphaTauri, diventata ora grazie a questa partnership Visa Cash App RB (abbiamo giusto fatto in tempo a visitare la Scuderia AlphaTauri di Faenza prima del cambio nome...).

Il logo Visa apparirà in bella mostra sia sulle vetture dell’Oracle Red Bull Racing, il team principale di Max Verstappen per intenderci, che - ovviamente - su quelle del nuovo team Visa Cash App RB, senza dimenticare i rispettivi team della F1 Academy.

"Si tratta di una partnership innovativa e di una grande opportunità per il brand Visa di coinvolgere una delle comunità sportive in più rapida crescita del pianeta", ha dichiarato Frank Cooper III, Chief Marketing Officer di Visa. "Questa alleanza è in forte sintonia con la visione di Visa volta a ispirare le persone a 'realizzare i propri sogni', impegnandosi a compiere piccoli passi per migliorare ogni giorno, durante ogni gara o evento".

A proposito di sogni, sapete che nel team Oracle Red Bull Racing lavora la prima meccanica donna della F1?