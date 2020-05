Rabbia stradale tra Tesla Model S e Chevy Camaro: qualcuno ha registrato l'accaduto

La dashcam di una vettura ha beccato i proprietari di una Tesla Model S e di una Chevrolet Camaro mentre si stuzzicavano l'un l'altro prima di un semaforo, e la questione è finita come potete ben vedere dal video in alto.

Il proprietario del canale YouTube God Bless Hip Hop ha provato però a chiarire la situazione e a spiegare quanto accaduto un attimo prima che la ripresa fosse stata attivata. In pratica, secondo quanto leggiamo dalla descrizione del video, l'uomo all'interno della Tesla Model S avrebbe inchiodato più volte davanti alla Camaro, rallentandone volontariamente la marcia e provocando il conducente della muscle car.

A questo punto i due tizi si sarebbero scambiati qualche parole non propriamente di amicizia, e subito dopo il proprietario della decappottabile avrebbe lanciato qualcosa all'altra vettura. Infine succede quello che tutti noi possiamo vedere: i ruoli si ribaltano con la Chevy davanti alla Tesla prima di un semaforo rosso.

Durante il conseguente rallentamento le due auto si ritrovano l'una di fianco all'altra, e il proprietario della Camaro decide di scendere dal veicolo e di lanciarsi contro la EV. A questo punto la Tesla parte e va via, lasciando l'aggressore in mezzo alla strada. A ogni modo non abbiamo alcun modo di confermare la versione riportata in descrizione: non sappiamo se davvero la Camaro sia stata rallentata dalla Tesla e neanche se qualcosa sia stato effettivamente lanciato contro quest'ultima.

L'unica cosa che possiamo dire è che ogni comportamento simile sia assolutamente deprecabile, e che potrebbe potenzialmente mettere in pericolo la sicurezza di altri utenti della strada. Basta una piccola sbandata o un lancio di oggetto finito male per peggiorare immediatamente la situazione.

Lo può ben dire il giovane proprietario di una Ford Mustang GT nuova di zecca, che si è ritrovato nel letto di un fiume assieme alla sua auto per aver provato a vantarsi di fronte agli amici. Lo stesso vale per l'automobilista a bordo di una Tesla Model 3 che, per una piccolissima distrazione, si è ritrovato con un albero nell'abitacolo: ecco le immagini.