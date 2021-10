Rabbia alla guida: una Golf aggredisce senza motivo una Tesla Model 3 in piena autostrada

Gli episodi di “road rage” sono sempre più diffusi e spesso rischiano di diventare davvero pericolosi. Quello che vedete è successo su un’autostrada francese, nei pressi di Parigi, e la vicenda ha coinvolto i proprietari di una Volkswagen Golf Mk4 e di una Tesla Model 3, ma cosa è successo esattamente?

Ebbene, quel giorno l’autostrada era particolarmente trafficata e le varie auto procedevano a singhiozzo e in maniera piuttosto caotica. Ad un certo punto vediamo che sopraggiunge una Golf guidata con un’evidente fretta, che supera diverse vetture sulla destra, manovra vietatissima in Francia così come nel nostro paese.

Lo slalom della Golf non si è però fermato, e dopo i sorpassi vietati si è lanciato nuovamente sulla corsia di sinistra, tagliando la strada ad una Tesla Model 3. Il proprietario dell’auto di Palo Alto è riuscito ad evitare la collisione, ma non ha resistito ha suonare il clacson per avvertire e rimproverare lo scellerato alla guida della Golf, che a quel punto si è innervosito ancora di più e ha iniziato a “inchiodare” in maniera pericolosa.

Raphael, il proprietario della Tesla, ha capito la situazione e ha subito superato il tipo cercando di dileguarsi nonostante il traffico remasse contro le sue intenzioni. Poco dopo infatti il conducente della Golf si è rifatto sotto e ha stretto più volte l’auto elettrica portandola a sfiorare le barriere. Poco dopo il traffico si è fermato e il guidatore della vettura tedesca è addirittura sceso per andare inveire contro Raphael, urlando “Credi di essere un supereroe solo perché guidi una Tesla?”, a cui ha risposto dichiarando di aver suonato il clacson solo perché gli era stata tagliata la strada, non per altri strani motivi.

Dopo questa scena Raphael è ripartito velocemente per evitare ulteriori problemi, dato che non si trovava nemmeno da solo, ma in compagnia della madre, a cui stava dando un passaggio per portarla in città. Tutto sembrava ormai finito, ma l’uomo più arrabbiato del mondo è tornato alla carica dopo altri sorpassi da ritiro di patente, e una volta affiancatosi ha sputato sul vetro del passeggero, guadagnandosi, ovviamente in tono ironico, il titolo di "autista più scortese dell’anno". E voi cosa avreste fatto in una situazione del genere?

Fatecelo sapere, ma prima di lasciarvi vi proponiamo altri due casi di incidente piuttosto particolari, dove in entrambi i casi la protagonista è una Volkswagen Polo. Il primo è successo in Grecia, dove un masso si è staccato dalla scarpata ed è piombato sul cofano dell’auto che transitava in quel momento, mentre in un’altra parte d’Europa un TIR ha trascinato per diversi metri una Polo di traverso davanti a sé.