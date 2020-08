Qusta Ford Mustang Shelby GT500 è un pezzo unico, e vale 206.000 dollari

La Ford Mustang Shelby GT500 è la vettura di punta della gamma del produttore di auto americano, e ne rappresenta gli sforzi produttivi e ingegneristici in ogni suo dettaglio. Sia Ford che Shelby quindi hanno deciso di realizzarla con in mente una certa dose di sfrontatezza, viste le doti estreme che la vettura propone al consumatore.

Detto questo, sicuramente farà loro piacere che un esemplare di GT500 sia diventato un pezzo da collezione dal valore smisurato e forse ingiustificato. Lo YouTuber e appassionato di Mustang Speed Phenom si è recato presso la concessionaria Ford della contea di Orange per investigare nel merito della bizzarra vendita. La macchina è una GT500 personalizzata in modo certosino e verniciata nella tonalità Iconic Silver con strisce nere e dettagli in fibra di carbonio a contrastare il tutto.

Nel suo stato ha un valore di mercato di circa 105.000 dollari (88.000 euro), i quali sembrano già essere tantissimi per una Mustang. La concessionaria però conosce bene l'esemplare che ha tra le mani, e ha quindi deciso di aggiungere 100.000 dollari al listino consentendole di arrivare fino a 206.000 dollari provando a sfruttare l'occasione.

Ovviamente pratiche simili non ne facilitano l'acquisto, e scoraggiano gli appassionati dal volersi portare a casa vettura così particolari. La soglia raggiunta è assurda quasi per chiunque, e a questo punto è più probabile che i clienti facoltosi decidano di puntare su una Ferrari o su una McLaren nuova di zecca.

Per chi invece non conoscesse la Ford Mustang GT500 avremmo un po' di numeri da fornire: il bolide monta un possente V8 compresso da 5,2 litri erogante 771 cavalli di potenza e 847 Nm di coppia, incanalati verso l'asfalto da un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Purtroppo però non arriverà sul mercato europeo a causa delle regolamentazioni relative alle emissioni.

Nel frattempo è stata annunciata una nuova versione della già potentissima muscle car: è la Mustang Shelby GT500SE, datele un'occhiata. Infine, tornando in tema di prezzi folli e di aste estremamente esclusive, ecco a voi un prototipo della Shelby Volante, che adesso è diventato l'esemplare di Mustang più costoso della storia.