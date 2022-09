Quattro nuove Jeep elettriche in arrivo entro il 2025: il piano per diventare leader

Jeep vuole diventare marchio leader nel settore del SUV elettrificati. Come? Presentando quattro SUV completamente elettrificati, prima in Nord America e successivamente in Europa, in ogni caso entro il 2025.

Questo il piano di Stellantis per rendere Jeep un marchio leader sul fronte dei SUV elettrificati, che al momento sta vivendo la scia di successo della Jeep Wrangler 4xe, a oggi il veicolo Plug-in Hybrid (PHEV) più venduto negli Stati Uniti. Entro il 2025 vedremo dunque quattro nuovi SUV elettrificati, Stellantis ha già diffuso le prime immagini delle nuove Jeep Recon e Wagoneer 100% elettrici che approderanno in Nord America e in altre regioni del mondo, inoltre il gruppo ha anche confermato l'arrivo del nuovo Jeep Avenger 100% elettrico in Europa all'inizio del 2023, dopo il Salone di Parigi.

Questi annunci fanno ovviamente parte del piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, che mira ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038 (con una riduzione del 50% entro il 2030 rispetto alle stime del 2021), a favorire la transizione che porterà il 100% delle vendite di autovetture BEV in Europa entro la fine del decennio, a proporre una gamma di più di 75 BEV e raggiungere vendite annuali globali pari a cinque milioni di veicoli elettrificati entro il 2030.

Ha detto Carlos Tavares, il CEO della compagnia: “Garantire un futuro di mobilità sostenibile per i nostri clienti, i nostri dipendenti e il nostro pianeta è una nostra responsabilità etica. La strategia globale di elettrificazione dei SUV di Jeep si inserisce perfettamente nelle attuali esigenze del mercato. Siamo pronti a guidare il modo in cui il mondo si muove". Nel frattempo ecco le immagini del primo SUV elettrico di Jeep.