Quattro generazioni di Godzilla a confronto: un inno alla Nissan Skyline GT-R

Il modello Skyline GT-R è diventato un’icona dell’automobilismo e sempre lo sarà (anche se si vocifera di una Skyline R36 elettrica)), ma la reputazione di cui gode l’attuale R35 è da ricercare nel passato, quando le venne attribuito per la prima volta l’appellativo di Godzilla, perché nelle competizioni nessuna rivale riusciva a starle dietro.

Nel 1989 il magazine australiano Wheels le diede per la prima volta il nome del mostro, dopo che la Skyline GT-R R32 aveva dominato il campionato Super GT giapponese con la vittoria di 29 gare di fila e conquistato il primo posto in classifica per quattro stagioni consecutive, per poi sbarcare anche in Australia, dove ha corso e dominato dal 1990 al 1992, prima che venisse bandita dal regolamento perché troppo efficace.

La fortuna di questo modello è da ricercare nel suo motore, il twin-turbo da 2.6 litri con la sigla RB26DETT, un 6 cilindri che poi è stato utilizzato anche sulle versioni successive, ossia la R33 e la R34. Tutte e tre le vetture avevano quindi una potenza “limitata” di 280 CV, perché le case costruttrici giapponesi erano costrette a rimanere al di sotto di tale soglia. In realtà questo motore era capace di numeri impensabili con pochissime modifiche, e con le preparazioni più spinte si oltrepassavano tranquillamente i 1000 CV di potenza mantenendo il blocco motore di serie.

E grazie al team di carwow possiamo vederle tutte assieme libere di scatenare la loro potenza in un’inusuale giornata di sole in quel del Regno Unito. Il team inglese è riuscito a radunare le quattro generazioni di Godzilla, e di fronte ad uno spettacolo del genere la vittoria passa in secondo piano, anche perché l’attuale R35, col suo motore da 3.8 litri V6, eroga 600 CV, più del doppio rispetto alle sue antenate.