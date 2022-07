Le quattro cause principali degli incidenti mortali in autostrada: fate attenzione

Viaggiare in autostrada implica sicuramente attenzione massima da parte di qualsiasi conducente, viste le alte velocità che si raggiungono. Ma quali sono i principali motivi di morte sulle autostrade?

Risponde a questa domanda una nuova ricerca francese, del resto nel Paese transalpino le morti in autostrada sono diminuite nel 2021, toccando i livelli più bassi degli ultimi 20 anni. In Francia infatti sono morte lungo la rete autostradale locale 131 persone nel 2021, mentre nel 2020 erano state 127 (anno in cui c'è comunque stato il lockdown e dunque va tenuto in considerazione fino a un certo punto) e 154 nel 2019, vero anno da prendere in considerazione per un confronto diretto.

Sono i dati rilevati dalla Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA), secondo cui sono quattro i motivi principali per cui si muore in autostrada. A generare incidenti fatali sono soprattutto alcool, droghe e medicinali, primo fattore al 23%, poi subentrano la sonnolenza e la fatica al 20%, la velocità al 18% e infine le distrazioni come ad esempio dare una fugace occhiata allo smartphone al 13%.

Anche se è uno studio francese, le cause possono valere benissimo anche nel nostro Paese, motivo per cui non bisogna bere o drogarsi prima di mettersi alla guida, è fondamentale moderare la velocità secondo i limiti previsti dal Codice della Strada (a Roma un ragazzo di 22 anni è morto guidando a quasi 300 km/h) e riposarsi frequentemente, soprattutto al sopraggiungere dei primi segni di stanchezza o sonnolenza. Qui la nostra breve guida su cosa fare in caso di incidente in autostrada, nella speranza che nessuno di noi debba mai applicare tali regole nella realtà.