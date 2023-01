Quattro anteprime mondiali Opel a Bruxelles: debutta la nuova Astra Electric

Opel si è presentata al Salone di Bruxelles 2023 con diverse novità: ben quattro anteprime mondiali, spiegate direttamente dal CEO della società Florian Huettl.

Il brand tedesco, che oggi prospera sotto il tetto di Stellantis, ha portato alla centesima edizione del Salone dell’Automobile di Bruxelles la Nuova Opel Astra Electric lanciata a dicembre 2022, che ha dunque fatto il suo debutto ufficiale in pubblico - pubblico che potrà ammirarla fino al 22 gennaio 2023 nei padiglioni della fiera. Opel ha portato altri due modelli di punta, pensiamo alla Opel Astra Sports Tourer GSe e alla Opel Grandland GSe. Per la prima volta è stata inoltre esposta la nuova Opel Mokka Electric 2023, che al suo interno monta una batteria aggiornata e offre un’autonomia aumentata del 20% rispetto al passato.

Tornando alla Opel Astra Electric, una delle elettriche più attese del 2023, è stata la prima vettura Full Electric a vincere il Golden Steering Wheel 2022, un riconoscimento che ovviamente non è arrivato a caso: l’auto promette fino a 416 km di autonomia grazie a una batteria da appena 54 kWh, la potenza di ricarica poi arriva a 100 kW presso le colonnine Fast Charge, il che si traduce in una carica dell’80% in circa 30 minuti.