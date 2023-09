Quando Volkswagen sviluppò il 3L TDI, l'incredibile motore diesel dal consumo di 3l/100 km

Poco più di 20 anni fa Volkswagen arrivò a sviluppare un motore diesel decisamente incredibile. Dopo anni di grande esperienza, l'azienda di Wolfsburg diede vita ad un propulsore a gasolio che consumava pochissimo.

Il riferimento è al motore 3L TDI, un propulsore che consumava meno di 3 litri di gasolio ogni 100 chilometri, un valore che neanche i modelli ibridi di oggi montati sulla Yaris o sulla Mazda 2, riescono ad eguagliare.

Il motore in questione è conosciuto anche come 1.2 PD e venne lanciato sul mercato nel 1999. La base di partenza fu il 1.4 TDI, con una cilindrata ridotta a 1.191 cc, sei valvole e vari componenti in alluminio: la potenza era minima e il peso di soli 99,8 chilogrammi.

Venne utilizzato un turbo a geometria variabile e l'EGR raffreddato a liquido. Volkswagen, che punta a vendere la ID.1 a meno di 20mila euro, decise all'epoca di realizzare un motore molto efficiente e anche le prestazioni non erano così scarse come si poteva presumere.

Il motore sviluppava 61 cavalli ma aveva una coppia da 140 Nm, dati perfetti per modelli piccoli e leggeri. Tra l'altro era prevista anche la modalità Eco che limitava ulteriormente la potenza a 45 cavalli.

E così che alla fine si arrivò all'incredibile cifra di 2,9 litri ogni 100 chilometri di consumo, un dato che non ha eguali sul mercato. Per correttezza di informazione va detto che il ciclo dell'epoca, il defunto NEDC, era senza dubbio più di “maniche larghe” rispetto a quelli utilizzati al momento, ma in ogni caso nessuna auto riuscì mai ad eguagliare quell'efficenza.

Il gruppo VW decise di montarlo sulla piccola Volkswagen Lupo, auto che si trova anche in un magazzino segreto assieme ad altre 200 vetture iconiche, nonché l'Audi A2, modello quest'ultimo che ottenne un discreto successo anche in Italia e che era nettamente in anticipo con i tempi grazie alle soluzioni tecnologiche adottate.

Con il 3L TDI Volkswagen gettò le basi per il futuro BlueMotion, che venne poi montato su Polo e Golf con consumi pari a 3,2 litri di gasolio ogni 100 km.