Quando Volkswagen mise il suo misterioso motore V10 in una BMW M5

L'idea di abbinare un motore V10 a una BMW M5 potrebbe sembrare strana, ma non per Volkswagen nell'epoca in cui era guidata da Ferdinand Piëch. Il prototipo risultante fu una BMW M5 E39 inedita. Il mezzo non entrò mai in produzione, ma piacque così tanto a Piëch che la usò come auto personale per un po' di tempo.

Nonostante l'entusiasmo iniziale e l'evidente potenziale, il progetto non raggiunse mai la produzione di serie. L'innovativo motore W10 e la sua strana unione con una BMW M5 E39 rimasero confinati nel mondo dei test segreti e delle sperimentazioni. Questo ci fa riflettere sulla delicatezza e complessità delle decisioni nell'industria automobilistica, dove anche le idee più promettenti possono finire per essere abbandonate.

Nel mondo dell'automobilismo, l'innovazione è spesso guidata dalla passione per la sfida e dalla ricerca di soluzioni uniche. Se oggi Volkswagen registra un calo delle vendite, nei primi anni 2000, l'azienda si distingueva per la sua predisposizione all'audacia. Fu presentata una serie di motori W che presto avrebbero preso parte nella storia dell'industria. Tuttavia, tra questi c'è un'unità che, nonostante le aspettative, non ha mai visto la luce del giorno: proprio il nostro misterioso motore W10.

La Volkswagen era diventata nota per la sua famiglia di motori W, che includeva il maestoso W12 montato su modelli di lusso come l'Audi A8 e Bentley, e il poderoso W16 di Bugatti.

Mentre il concetto di un motore W12 era nato dall'unione di due motori VR6, il W10 doveva unire invece due motori VR5. Il VR5, un motore da 2,3 litri e 170 CV, aveva già fatto un'apparizione nel lineup Volkswagen per un breve periodo di tempo. Questa unità di potenza era un'incarnazione dell'approccio innovativo di Volkswagen, che cercava costantemente di sfidare le convenzioni dell'industria.

Si ipotizzava che il motore W10 potesse trovare casa nella lussuosa Phaeton, un'auto che incarnava l'ambizione di Volkswagen di competere con i marchi di lusso consolidati. Tuttavia, la W10 non trovò mai una collocazione definitiva e, alla fine, la Phaeton sarebbe stata equipaggiata con una gamma di motori diversi, tra cui il V8 e il W12, oltre al V6 TDI.

Tra un motore ad alte prestazioni e l'altro, Volkswagen si ritrova oggi ad affrontare una transizione elettrica non senza qualche difficoltà. I possibili nuovi Pick-Up di Volkswagen potrebbero dare slancio ad un segmento rimasto indietro.