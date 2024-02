Quando Volkswagen decise di realizzare il W18, l'unico motore 'monstre' a 18 cilindri

Come vi ricordiamo spesso e volentieri, gli anni '90 sono stati gli anni della sperimentazione e della sportività in campo automobilistico. Erano anni in cui circolavano Clio Williams, Saxo VTS e 106 Rallye fra i giovani, ed era anche un periodo in cui Volkswagen decise di realizzare un motore a 18 cilindri.

Il propulsore in questione si chiamava precisamente W18 e venne mostrato sulla prima concept car con il marchio Bugatti, brand che l'azienda di Wolfsburg aveva acquistato poco tempo prima.

Venne così montato sulla Bugatti EB118 del 1998, prototipo realizzato in collaborazione con Italdesign. Il W18 era dotato di 3 bancate, ognuna con 6 cilindri, così come avveniva per i motori aeronautici.

Del resto nessuno aveva mai osato toccare quella cilindrata 'mostre' in campo automobilistico, visto che i propulsori esistenti a 18 cilindri erano utilizzati su aerei e navi. Le tre bancate erano inclinate a circa 60 gradi ciascuna: due formavano una V nella sezione frontale, mentre la terza era posizionata orizzontalmente.

In seguito il Volkswagen W18 venne installato anche sulla EB218, altro prototipo di Bugatti, ma anche nella "primissima" Veyron e nella Chiron presentata nel 1999. Quest'ultima fu progettata da Fabrizio Giugiaro per Italdesign, e vantava il mastodontico propulsore da 6,3 cilindri montato in posizione centrale. Venne svelata al salone di Francoforte del settembre di 25 anni fa, e il suo nome fu ispirato a Louis Chiron, pilota tedesco, in seguito poi utilizzato per la più famosa Chiron, di cui di recente è stato venduto l'ultimo modello, e in commercio dal 2016.

Il W18 era in grado di sviluppare fino a 550 cavalli e montato sulla Chiron 18/3 fu in grado di toccare i 97 km/h in soli 3,9 secondi, per una velocità di punta di circa 335 km/h, numeri che comunque non sono mai stati ufficializzati. I dati potrebbero sembrare un po' 'banalotti' letti oggi ma stiamo parlando di una tecnologia di ben 25 anni, quindi numeri pazzeschi.

La leggenda viole che il suo progettista, Ferdinand Piech, lo disegnò sul treno superveloce fra Tokyo e Nagoya nel 1997, sul retro di una busta. Il W18, che aveva 72 valvole e una coppia di 650 Nm a 4.000 giri al minuto, pesava più di 300 kg, e alla fine dimensioni e peso avrebbero portato a dei costi sproporzionati. Pare inoltre che lo stesso avesse anche dei problemi di raffreddamento. Il concetto fu quindi abbandonato e Volkswagen decise di virare su un quadturbo da 8.0 litri V16 montato sulla Veyron nel 2005.