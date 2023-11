Fino a quando vincerà Red Bull? A sentire le parole di Lewis Hamilton c'è da preoccuparsi

Quanto durerà il dominio di Red Bull in Formula 1? Sono tanti coloro che prospettano un regno della scuderia di Milton Keynes ancora lungo e fra questi vi è senza dubbio Lewis Hamilton.

Nel corso della stagione di Formula 1 che come da date del campionato 2023 si chiuderà a fine mese ad Abu Dhabi, la scuderia campione in carica ha sempre vinto tranne una volta che ha lasciato la scena alla Ferrari di Carlos Sainz.

Per il resto, nessuna sbavatura, un predominio a mani basse dall'inizio alla fine nei confronti di cui nulla hanno potuto i team rivali. E qualcosa di molto simile potrebbe verificarsi anche nel 2024, per lo meno stando a Eddie Jordan che ha parlato con Newey, progettista della RB20, carpendo come anche per il campionato venturo non ce ne sarà per nessuno.

Attenzione però perchè anche per le stagioni successive alle scuderie rivali potrebbero rimanere solo le briciole, e ne è convinto Lewis Hamilton, non certo l'ultimo dei piloti. La stella di Stovenage, reduce da una prestazione disarmante a Interlagos con una Mercedes giudicata la peggiore degli ultimi 13 anni da Toto Wolff, ha confessato: "La Red Bull è veramente avanti rispetto a dove ci troviamo noi: penso che questa condizione rimarrà tale ancora per diverse stagioni, forse fino al 2026. Tutto quello che possa fare, al momento, è restare comunque ottimista".

Secondo il 7 volte campione del mondo quindi, fino a che non verranno introdotti i nuovi regolamenti che stravolgeranno le attuali monoposto, appunto dal 2026, c'è il rischio di un monologo Red Bull.

Se le previsioni venissero confermate Verstappen potrebbe quindi trovarsi a quella data già con cinque titoli sulle spalle a soli 28 anni e ciò sarebbe a dir poco clamoroso tenendo conto che gli altri piloti che hanno fatto la storia ci hanno impiegato ben più tempo; lo stesso Hamilton ad esempio ha ottenuto la quinta stella solo a 33 anni.