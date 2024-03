Quando vedremo il vero Marc Marquez? 'Fra un paio di gare sarà pronto' E se lo dice lui...

Fra un paio di gare potremo finalmente vedere il vero Marc Marquez nel frattempo potremo ammirare il campione del mondo 2023 Pecco Bagnaia, il pilota attualmente più forte in griglia. Ne è convinto Loris Capirossi che negli scorsi giorni ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Secondo me è il pilota più forte che c’è in questo momento – racconta Capirossi, con alle spalle tre titoli Mondiali, parlando di Bagnaia - negli anni è cresciuto tantissimo, e adesso sta difendendo con forza il numero uno che porta sulla carena. Non ha bisogno di migliorare niente. Basta vederlo nell’arco del fine settimana: al venerdì non è mai velocissimo, studia la situazione, vuole capire la correlazione tra la moto e la pista. Poi il sabato e la domenica arriva sempre".

E di Marquez, invece, cosa pensa Capirex? "L’ho visto molto tranquillo, sorridente. Ha fatto un fine settimana perfetto, senza errori. Sia nella Sprint che in gara è arrivato a pochi secondi dal vincitore, quindi è pronto. Appena avrà un po’ più di padronanza della squadra e del mezzo sarà molto forte. E non servirà tanto tempo, tra un paio di gare sarà pronto".

Marc Marquez ha firmato con Ducati Gresini, team che corre con la Desmosedici 2023, che sembra nettamente inferiore, almeno dopo la primissima uscita in Qatar, a quella di quest'anno. "Era la pista sbagliata per fare quel tipo di considerazioni – avverte Capirossi - a Losail serve tanto feeling sulla moto, e serve tanto motore. E proprio sul motore magari quella differenza si vede di più, ma poi arriveremo su piste tipo Jerez o anche già la prossima di Portimao, dove il motore farà meno la differenza e la cosa non si noterà così tanto. Poi è vero: la differenza c’è, Ducati quest’anno ha fatto una super bella moto. E soprattutto la cosa molto significativa è che piace tanto a tutti e quattro i piloti che l’hanno a disposizione".

In ogni caso Capirossi non prevede un monologo stile Formula 1: "Eh, lì c’è questa dittatura di Verstappen che è incredibile: non lascia una briciola a nessuno. Ma la Ferrari alla prima gara con Sainz e all’ultima con Leclerc qualcosa di buono ha fatto vedere...".

