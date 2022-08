Quando vedremo il rinnovato sistema Apple CarPlay a bordo delle nuove auto?

Lo scorso giugno, in occasione della Worldwide Developer Conference Apple ha presentato una nuova e accattivante versione di Apple CarPlay, che diventa capace di occupare ogni schermo presente nella vettura e più il solo display centrale adibito all’infotainment. Apple CarPlay ha lasciato tutti a bocca aperta, ma quando verrà utilizzato?

La domanda sorge spontanea perché per far sì che il sistema funzioni sfruttando al massimo le sue potenzialità dovrebbe avere l’accesso completo ai sistemi dell’auto, un’autorizzazione piuttosto ampia che non tutti i costruttori saranno disposti ad offrire. Non ci sono dubbi riguardo al fatto che l’interfaccia utente del rinnovato sistema Apple CarPlay sia una manna dal cielo rispetto a macchinosi e inutilmente complessi sistemi presenti su molti veicoli attuali (a proposito, uno studio ha dimostrato che i tasti fisici di una volta distraggono molto meno dei touchscreen odierni), ma in futuro i dati registrati dai veicoli saranno merce preziosa.

McKinsey & Co ad esempio, ha stimato che per il 2030, i dati di un veicolo potrebbero raggiungere un valore di circa 400 miliardi di dollari all'anno, e non bisogna dimenticare che in tutto questo la casa di Cupertino ha ancora l’intenzione di costruire la propria auto, la Apple Car.

Durante la presentazione Apple disse di essere al lavoro con i costruttori di tutto il mondo, ma in realtà non si conoscono esattamente i nomi delle case che sarebbero interessante ad implementare il nuovo sistema in forma completa. In questo contesto, Google (qui trovate le novità dell’ultimo update di Android Auto 13) giova della situazione, dal momento che il sistema Android Auto è utilizzato nativamente da General Motors, Renault, Nissan, Mitsubishi e Polestar, ognuno dei quali può sviluppare in casa il proprio infotainment realizzando un sistema su misura.