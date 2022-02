Ecco quando vedremo la nuova DeLorean elettrica: abbiamo una data

Lo scorso 14 febbraio siamo stati travolti da una notizia bomba: una nuova DeLorean sarebbe arrivata ufficialmente nel 2022. Ora sappiamo anche quando sarà presentata.

Il teaser del 14 febbraio 2022 è stato rilanciato da Italdesign, azienda che si sta occupando ufficialmente del restyling del brand - la cui DMC-12 è stata resa famosa dalla trilogia hollywoodiana di Ritorno al Futuro (le auto più iconiche della storia del cinema). Alla diffusione di quel video non si sapevano tante altre informazioni, oggi invece conosciamo la data di presentazione ufficiale della nuova DeLorean: la vedremo il 21 agosto 2022 in occasione del Pebble Beach Concours d’Elegance.

Purtroppo è l'unico nuovo dettaglio di cui siamo venuti a conoscenza, Italdesign non ha svelato altro, sappiamo però che sarà una vettura 100% elettrica, avrà le classiche portiere con apertura ad ali di gabbiano (poi ripresa anche da Elon Musk per la sua Model X) e un "distintivo stile by Italdesign", un appunto che rende ancora più curioso il lancio.

Andrea Porta, Business Development Manager di Italdesign, ha dichiarato: "Con DeLorean stiamo lavorando a un'auto che è l'essenza del carattere Italdesign, avrà tutte le peculiarità che ci hanno reso famosi nel mondo." Troy Beetz, CMO di DeLorean, ha poi aggiunto: "Siamo davvero onorati di collaborare con Italdesign per la prossima evoluzione del marchio DeLorean, la nostra è una partnership storica".