Quando vedremo Apple CarPlay di nuova generazione? Diventerà un OS autonomo

Ora che l’auto elettrica di Apple è ufficialmente morta, dopo 10 anni di sviluppo mal gestito, l’azienda di Cupertino focalizzerà il suo tempo su CarPlay, i tempi sono infatti maturi per vedere ufficialmente Apple CarPlay 2.0. Ecco quando ne sapremo di più.

Negli ultimi anni Apple ha lavorato sodo per migliorare la sua applicazione Mappe e diventare una seria alternativa a Google Maps. In alcune città del mondo sono arrivate le mappe dettagliate, il colosso di Cupertino però vuole portare questa feature in tutto il mondo con le prossime versioni dell’app. Poi sarà il momento di pensare ad Apple CarPlay, che finalmente potrebbe prendere il controllo dell’intera vettura grazie al sostegno dei produttori di auto. Abbiamo visto come già con iOS 17.4 sono arrivate delle novità per i digital cockpit che supportano CarPlay, in futuro però l’integrazione tra Smartphone Replication e vettura sarà molto più profonda.

Sappiamo già che Porsche e Aston Martin hanno detto “Sì” al supporto ad “Apple CarPlay 2.0” nel corso del 2024, in merito alla feature però arriveranno molti più dettagli durante la prossima WWDC di Apple, in programma dal 10 al 14 giugno 2024. Si tratta della conferenza annuale che Apple dedica al software e agli sviluppatori, vedremo dunque le novità di iOS, iPad OS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS, l’occasione perfetta per la mela morsicata di mostrare al pubblico anche la nuova generazione di CarPlay.

Ricordiamo che molto probabilmente Apple vuole trasformare CarPlay in un vero e proprio sistema operativo autonomo rispetto ad iPhone, un qualcosa di molto simile ad Android Automotive, sistema che già si può sfruttare su auto di nuova generazione a marchio Volvo, Polestar, Renault ecc. Sotto forma di sistema operativo, CarPlay prenderebbe “possesso” del quadro strumenti, dello schermo (o degli schermi) dell’infotainment per gestire anche climatizzazione, radio ecc. Apple potrebbe dare ai produttori anche la possibilità di personalizzare il sistema, pur rispettando ovviamente canoni stilistici ed API ben definiti. Al momento però siamo ancora dentro la sfera delle supposizioni, speriamo che la WWDC 2024 porti qualche nuova conferma.

