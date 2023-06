Quando Silvio Berlusconi disse: 'La Fiat non vende? Cambiamo nome e chiamiamola Ferrari'

Silvio Berlusconi non è mai stato un grande appassionato di auto. A differenza di molti altri colleghi dal ricco portafoglio, il Cavaliere non ha mai vantato grandi fuoriserie nel proprio garage e sono poche le vetture che si ricordano in sua proprietà.

Una di queste è uno splendido Ranger Rover del 1988, il famose Naftone di Parodi, che Berlusconi possedeva dotato di una leggera blindatura sui vetri e sui pannelli, carrozzata dalla famosa Pavesi di Milano.

Da quando entrò in politica, nel 1994, scelse un'Audi A8 blindata nella variante da 5,3 metri di lunghezza, rifiutando invece una Maserati Quattroporte utilizzata dalla Presidenza della Repubblica.

Nonostante il diniego Silvio Berlusconi è sempre stato molto vicino ai vertici di Fiat, a partire da Gianni Agnelli, grande appassionato di auto a cominciare dalla Lancia Delta Cabrio che possedeva solo lui. Fu proprio all'Avvocato, ad esempio, che il futuro Premier si ispirò nella creazione del Milan, dopo aver visto lo stesso numero uno della Fiat assieme a Montezemolo durante le vacanze natalizie del 1986 a St. Moritz.

E a proposito di Fiat, divennero celebri alcune sue parole rilasciate nel 2022, quando l'azienda torinese non stava andando affatto bene, e si parlava di un salvataggio della stessa da parte delle casse dello Stato.

“C'è molto da fare – raccontò all'epoca Berlusconi - è stata condotta senza una fiducia nel futuro. Se avesse il management giusto potrebbe superare questa crisi passeggera…”. Quindi aggiunse: “Ho sentito di un'idea all'interno del management Fiat di vendere Alfa Romeo, Lancia e Ferrari ad un'azienda straniera per fare un polo del lusso. Ma avendo un nome come Alfa Romeo e Ferrari, caso mai cancelliamo il nome Fiat, cambiamo anche con un restyling superficiale di tutti i modelli della Fiat e facciamo uscire un disegno dagli uffici della Ferrari di Modena e lanciamo nel mondo un nome prestigioso come quello della Ferrari e andiamo a vendere 50-100 mila auto Fiat in Paesi che stanno chiedendo alla Fiat di aprire dei nuovi stabilimenti. Io credo che ci sia tantissimo da fare”.

Ovviamente all'epoca non si fece nulla di tutto ciò, ma negli anni a venire molte aziende presero “spunto” scindendo ad esempio le proprie divisioni e creando delle vere e proprie case automobilistiche a se stanti, come ad esempio Renault con Alpine, DS con Citroen e molti altri ancora.