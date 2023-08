Quando alla Safety Car... serve un'altra Safety Car: il curioso incidente al DTM. Video

Decisamente curioso quanto accaduto lo scorso weekend presso lo storico circuito del Nurburgring: una safety car è stata protagonista di un incidente. Già, proprio così, la vettura che solitamente viene chiamata in causa in caso di “crash” o di condizioni della pista avverse, è andata a sbattere.

Nel dettaglio, come da video che trovate qui sopra, si stava correndo gara 1 del Gp del Nurburgring del campionato DTM 2023, e ad un certo punto si vede la Safety Car arrivare lunghissima, (giusto per dire un eufemismo), ad una curva del noto circuito tedesco.

A quel punto l'auto, ormai intraversata, è finita nella ghiaia per poi andare a sbattere lievemente contro le barriere di protezione. Nulla di particolarmente grave sia chiaro, ma l'episodio resta alquanto curioso anche perchè non capita spesso e volentieri di vedere una safety car finire fuori pista.

L'incidente è avvenuto di preciso lungo la Haug-Haken, la prima curva dopo il rettilineo iniziale (o finale a seconda dei punti di vista). Si tratta di una curva a destra, quasi una sorta di tornante molto stretto, e curva molto lenta che giunge dopo un lungo rettifilo. I piloti arrivano ad altissime velocità ed evidentemente chi era alla guida della safety car ha calcolato male le distanze andando appunto a muro.

La pace car del campionato tedesco turismo è una Cupra Formentor, auto che abbiamo provato in versione VZ E-Hybrid, e non è ben chiaro cosa sia accaduto: una distrazione o magari un guasto meccanico? Non è da escludere che l'auto spagnola possa aver registrato un problema ai freni, anche perchè la velocità con cui ha affrontato la curva è apparsa troppo sostenuta.

Se davvero si fosse verificato un guasto tecnico a quel punto il pilota l'ha gestita magistralmente visto che, intraversandosi, ha rallentato l'auto per poi adagiarsi contro le gomme di protezione.

Moltissimi i commenti pubblicati sotto il video della safety car in questione, come ad esempio chi ha scritto: “È una nuova regola: questa è la Unsafety Car. Quando la gara è troppo noiosa, la Unsafety Car viene chiamata in pista per creare qualcosa di particolare per rendere la gara di nuovo interessante”.

Un altro aggiunge: "Stavano testando la ghiaia e le barriere". Infine un altro utente scrive: "Quando la safety car ha bisogno di una safety car".