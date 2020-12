Quando Richard Hammond distrusse una Rimac da 1,3 milioni: le immagini di Amazon

Correva l’anno 2017 e Richard Hammond, famoso per aver condotto insieme ai compagni di una vita James May e Jeremy Clarkson prima Top Gear e poi The Grand Tour, sfasciava un prototipo Rimac proprio durante le registrazioni del programma Prime Video. Oggi riviviamo quelle scene con un video pubblicato da Amazon.

All’epoca Rimac era pressoché sconosciuta, oggi è un’affermata compagnia che produce alcune delle auto elettriche più veloci al mondo - come vi ha raccontato di recente anche l’ex pilota di Formula 1 Nico Rosberg. Hammond ha avuto la fortuna di provare una Rimac Concept One per il primo episodio di The Grand Tour, le cose però non sono andate benissimo...

L’impresa non era certo facile, non tutti possono guidare una vettura elettrica da 1.241 CV, capace di toccare i 340 km/h e di percorrere lo 0-100 km/h in 2,8 secondi. Un mostro a quattro ruote che ha permesso, nel corso della famosa puntata di The Grand Tour, di avere la meglio su una Lamborghini Aventador e una Honda NSX.

Tagliato il traguardo però, lo schianto: Hammond ha perso il controllo finendo in un campo, là dove la vettura ha preso fuoco. Un prototipo da oltre 1 milione di euro andato in fumo, con Hammond che se l’è cavata con la rottura di diverse costole e una brutta frattura al ginocchio - oltre ovviamente alle prese in giro dei colleghi. L’evento, fortunatamente finito in modo positivo, è stato ricordato di recente dal canale YouTube di Amazon Prime Video Nederland - il cui filmato è all’inizio della pagina.