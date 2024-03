Quando sarà prodotta la Tesla Model 2 da 25.000 euro? Avrà Autopilot? Le previsioni

Se dopo il Cybertruck pensate di aver visto tutto in casa Tesla vi sbagliate di grosso: il prossimo grande passo di Elon Musk è lanciare la Model 2 accessibile da 25.000 euro. Ma a che punto siamo? Quando verrà prodotta la vettura?

Beh siamo ancora lontani dalla produzione di massa del veicolo. Secondo un nuovo report pubblicato da Evercore, la società di analisi diretta da Chris McNally, nella migliore delle ipotesi avremo “500.000 Model 2 nel corso del 2026”. Il milione di unità all’anno ipotizzato da Elon Musk potrebbe arrivare soltanto nel 2027, per vedere dunque la vettura in ogni dove - ai livelli di Model 3 e Model Y - bisognerà avere un po’ di pazienza.

Tesla ha comunque l’obiettivo di far partire la produzione della EV compatta alla fine del 2025 presso la nuova fabbrica di Austin, in Texas, mentre possiamo immaginare che i numeri del 2027 saranno raggiunti anche grazie all’aiuto della Giga Mexico, che attualmente esiste ancora solo su carta, è tutta da costruire. Bisogna poi vedere se Elon Musk vorrà costruire la Model 2 a Berlino assieme alla Model Y, gli attivisti però sono già sul piede di guerra sull’espansione di 170 ettari del sito produttivo.

Tornando al report di Chris McNally, il costo di produzione della Model 2 (nome ancora ipotetico, non è stato confermato da Tesla) scenderà da 28.000 dollari a 20.000 dollari, dunque è possibile che in Europa possa esser venduta a una cifra attorno ai 25-26.000 euro. L’analista prevede un’autonomia da 400 km, sarebbe dunque in perfetta competizione con la nuova Renault 5, con la quale condividerà probabilmente le dimensioni (lunghezza di poco inferiore ai 4 metri).

Ma Autopilot sarà incluso nel pacchetto base oppure no? Secondo McNally per abbassare i costi la guida autonoma sarà offerta come pacchetto optional con un costo compreso fra i 2.000 e i 3.000 dollari/euro. Di sicuro non offrirà lo stesso tetto panoramico in vetro delle sorelle maggiori. Nel frattempo, nel 2026, Tesla dovrebbe toccare quota 2,7 milioni di veicoli consegnati. Vedremo se le previsioni dell’analisi saranno effettivamente corrette...

