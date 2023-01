Quando è stata prodotta la prima Audi TT? Compleanno eccellente per la sportiva Audi

Il 2023 sarà un anno molto importante per Audi, che si appresta a festeggiare delle ricorrenze eccellenti. Sono ad esempio passati 25 anni dalla produzione della prima Audi TT, icona stilistica del brand, questo però non è il solo traguardo da celebrare.

Presentata nel 1995 sotto forma di concept, la prima generazione di Audi TT vede la luce solo nel 1998, significa che nel 2023 la coupé compie la bellezza di 25 anni. Il Occasione del Salone di Francoforte 1995 è stata prima presentata come classica Coupé, successivamente in variante Roadster al Motor Show di Tokyo. L’Audi TT è da subito diventata un’icona di design e sinonimo assoluto di piacere di guida e passione per i dettagli. Il destino della vettura è inoltre legato a doppio filo con lo stabilimento Audi AG di Gyor che nel 2023 festeggia il suo 30esimo anniversario. Fondato nel febbraio 1993, l’impianto si è dedicato inizialmente alla sola costruzione di motori, mentre nel 1998 si è ampliato proprio per assemblare la mitica Audi TT assieme al polo principale di Ingolstadt.

Il 2023 non rappresenta solo il 25esimo anniversario della TT, Audi celebra anche la V8, la sua prima ammiraglia a trazione integrale. Lanciata originariamente nell’ottobre del 1988, fu la prima incursione nel segmento luxury di Audi, non a caso l’auto sfoggiava un mostruoso V8 da 3.6 litri che erogava 250 CV di potenza. Inoltre, a differenza di molti modelli competitor, era dotata di trazione integrale quattro, ormai un marchio di fabbrica per la società tedesca. Il marchio dei quattro anelli festeggia nel 2023 anche i 40 anni di Audi Sport GmbH, i 40 anni di Audi Sport quattro (a tal proposito: Lancia contro Audi, la più incredibile stagione dei rally), regina del mondo dei rally, i 90 anni della Audi Front, la prima auto del marchio a trazione anteriore.