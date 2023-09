Dove e quando sarà presentata la nuova Peugeot 3008? Ormai ci siamo

Manca solamente un breve lasso di tempo, esattamente quattro giorni, prima che il mondo assista alla prima mondiale del nuovissimo SUV elettrico fastback, la nuova Peugeot E-3008, che promette di portare l'innovazione al "Next-Level".

Vi avevamo mostrato alcune anticipazioni sul Peugeot E-3008, il veicolo elettrico che entrerà presto sul mercato, avrà un'autonomia nettamente migliorata.

La data da segnare sul calendario è il 12 settembre 2023, e il luogo in cui tutto ciò avverrà sarà a Sochaux, Francia. È qui che questo straordinario veicolo elettrico verrà prodotto, nello storico e tecnologicamente avanzato stabilimento della Borgogna.

"Siamo certi che l'entusiasmo crescente sta permeando tutti gli appassionati di Peugeot, e il marchio non vede l'ora di condividere un'anticipazione del suo genio creativo attraverso alcune immagini in anteprima", comunica Stellantis.

L'attesa dunque è destinata a concludersi presto. Il giorno fatidico, martedì 12 settembre 2023, segnerà il momento in cui tutte le informazioni cruciali saranno finalmente svelate. Non dovremo attendere oltre le 12:30 CET per scoprire i dettagli più succulenti su questo SUV elettrico.

In un'altra anteprima, invece, vi abbiamo mostrato i possibili interni di questo Peugeot E-3008, che includerebbero, oltre che un i-cockpit nettamente diverso, un grande display da 21 pollici curvo posto di fronte alla plancia di guida.