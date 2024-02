Quando potremo vedere il primo vero Marquez su Ducati? 'Da Portimao lo scopriremo'

Marc Marquez non è andato forte nei test di Sepang ma del resto c'era da aspettarselo. “Devo togliermi 11 anni di abitudini”, ha svelato lo stesso subito dopo i test di inizio mese, chiaro indizio di come il classe 1993 debba ancora trovare il giusto feeling con la sua Ducati.

Dopo l'ottima prova di Marquez a Valencia, alla prima sulla Ducati, molti si erano illusi che l'otto volte campione del mondo potesse fare la differenza già in Malesia ma così non è stato. Nulla di preoccupante comunque, per lo meno questo è ciò di cui è convinto Frankie Carchedi capotecnico Gresini di Marc Marquez.

“Dipenderà tutto dalle prime 3-4 gare – ha spiegato parlando con Crash.net - penso che la gente dimentichi che nei test non è facile essere il più veloce. A Portimao si avranno a disposizione circa 20 giri e poi bisognerà fare direttamente la Q2. E lì capirai quanto sei pronto perché devi avere un pacchetto, una base, che funzioni immediatamente”.

E ancora: “È una moto completamente diversa. Ci vorrà del tempo. C'è una ragione per cui Pecco ci ha messo 4 anni per diventare campione del mondo. Ha fatto 40-50 punti nei primi due anni. Jorge Lorenzo all’inizio ha faticato…”.

Carchedi ha poi ricordato come Sepang sia una delle piste che Marc Marquez apprezza di meno, di conseguenza il sesto posto nei test potrebbe essere visto come il classico bicchiere mezzo pieno.

Di nuovo sullo sbarco in Gresini di Marquez, Carchedi ha aggiunto: “Di sicuro, tra tutti noi, il cambiamento più grande è stato per Marc. È una cosa incredibile quella che ha fatto. Penso che il suo sorriso dopo il primo giro ai test di Valencia sia stato un po’ sproporzionato, penso che sia stato solo per via di tutta la pressione che aveva addosso”.

E ancora: “Ci vorrà un po' di tempo. Anche da parte sua c'è molta cautela. Ma ha avuto subito un buon feeling…”. Insomma, la parola d'ordine è cautela, anche se stiamo parlando di un campionissimo come Marc Marquez che vorremmo vedere ogni domenica battagliare con i primi della classe.