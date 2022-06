Quando potremo ordinare la Microlino in Italia? Tutte le info

Maggio 2022 è stato il mese del lancio internazionale della Microlino, il quadriciclo elettrico che potrebbe cambiare il settore con la sua qualità Made in Italy (è infatti prodotto a Torino). Giugno ci darà invece la possibilità di prenotarne una, vediamo quando.

Presentata il 24 maggio, il 28 maggio la Microlino era già "in metallo e ossa" a Milano e noi ci siamo saliti a bordo in occasione degli Emoving Days (Siamo saliti sulla Microlino). Oggi vogliamo darvi qualche info logistica aggiuntiva, sappiamo ad esempio che nel 2022 verranno prodotte 1.500 unità della Microlino, con le prime 999 che saranno in configurazione Pioneer Series, una serie speciale e appunto a tiratura limitata. Questa variante Pioneer arriverà anche con tanto di Pioneer Membership che include la consegna prioritaria, la possibilità di visitare la fabbrica di assemblaggio della Microlino, check-up meccanici gratuiti e offerte speciali.

Essendo svizzera però, la Microlino darà non pochi vantaggi al Paese d'appartenenza: in Svizzera le prime consegne saranno già in estate, subito dopo però toccherà alla Germania e alla nostra Italia nel quarto trimestre dell'anno (ottobre, novembre e dicembre). Arriviamo così al dunque: quando potremo ordinare la Microlino?

Segnatevi questa data in calendario: il 9 giugno verrà pubblicato il configuratore online, data dalla quale sarà possibile ordinare il quadriciclo. In Svizzera ogni ordine chiederà il pagamento di 500 CHF, perfettamente rimborsabili in caso di ripensamento; al di fuori della Svizzera si potrà ordinare una Microlino senza anticipo, almeno inizialmente, quando poi sarà ufficializzata l'uscita su un determinato mercato verranno autorizzati anche gli anticipi Paese per Paese. Continuate a seguirci per avere altre info ufficiali sulla Microlino, della quale dobbiamo ancora scoprire il prezzo finale italiano.