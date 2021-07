Ecco quando potremo acquistare la nuova Fiido X: lancio al 50%

Presso i negozi specializzati e le grandi catene è possibile ormai da tempo acquistare eBike di ogni tipo, tuttavia esiste un mercato alternativo formato a ottime soluzioni asiatiche, vendute su canali differenti da quelli tradizionali (Gearbest o crowdfunding). In arrivo su questi canali la nuovissima Fiido X.

Gli appassionati di eBike cittadine ormai conoscono bene il marchio Fiido, arrivato dalla Cina con furore grazie a ottimi modelli dal rapporto qualità/prezzo pressoché imbattibile. Su questa linea è prossima a essere lanciata la Fiido X, bici elettrica cittadina con struttura pieghevole che farà sicuramente strage di cuori fra gli appassionati.

La piccola bici a pedalata assistita, che stavolta vanta anche un sensore di coppia sul motore, sarà lanciata sulla piattaforma di crowdfunding IndieGoGo a un prezzo ancora sconosciuto, inizialmente però i primi clienti potranno averne una al 50% di sconto. Ma quando sarà lanciata la Fiido X esattamente? Ora lo sappiamo, e ci siamo quasi: potremo acquistare la eBike a partire dalla metà di luglio, una finestra di lancio che Fiido ha annunciato lanciando anche un nuovo video promozionale su YouTube. Per rimanere aggiornati sul lancio iscrivetevi pure alla campagna su IndieGoGo. Vi ricordiamo inoltre che sempre Fiido sta per lanciare un nuovo monopattino elettrico, il Fiido Beast - rimanete “in ascolto” per nuove informazioni.