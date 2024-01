Quando Nigel Mansell corse sulla Ford Mondeo: 'La gara più incredibile del BTCC'

Nigel Mansell è considerato uno dei piloti più forti e divertenti di tutti i tempi. Campione del mondo di Formula 1 nel 1992, vincitore dell'IndyCar l'anno dopo, non tutti sanno che nel 1998 il baffo inglese prese parte a tre gare del BTCC, il mitico British Touring Car Championship (il gioco Toca Touring Car Championship vi dice qualcosa?).

A tre anni dal ritiro, la Ford chiese a Nigel Mansell, che di recente ha messo in vendita le sue monoposto di F1, di poter correre tre gare del campionato britannico turismo, e lo stesso accettò (dietro lauto compenso si mormora).

Si accomodò quindi sul sedile anteriore della mitica Ford Mondeo in colorazione blu e argento gestita dal team West Surrey Racing, guidato da Dick Bennets. "Non sono mai stato un fan di Nigel – raccontò di recente lo stesso Bennets durante il podcast "Engineering the Greats" di Motor Sport - ma dopo averlo gestito nel '98, sono diventato un fan di Nigel Mansell”.

E ancora: “Farlo guidare fu una richiesta della Ford Motor Company. Credo che Nigel sia stato pagato profumatamente per aver partecipato a tre gare e abbiamo fatto circa cinque giorni di test”.

Bennets ha continuato: "Quando l'ho visto mentre si cambiava nel retro del camion, le cicatrici sulla sua schiena erano incredibili", riferendosi ai precedenti incidenti del pilota britannico. “Gli ho detto 'Ma perchè corri ancora?' e lui ha risposto 'Adoro correre, adoro guidare'".

E si arrivò così a Gara 2 di Donington, gara in cui Mansell partì dall'ultimo posto avendo avuto un incidente in Gara 1. In pista vi erano piloti di grido come John Cleland e Derek Warwick in prima fila, ma anche Alain Menu e Jason Plato sulla Renault Laguna gestita dalla Williams, e l'ex pilota di F1 Gianni Morbidelli.

"Non dimenticherò mai quella gara", ricordò Bennetts. "Sotto la pioggia battente è riuscito a guidare in maniera incredibile contro tutti questi nomi famosi". La pioggia è una consuetudine in Gran Bretagna, di conseguenza i piloti non si fecero spaventare quel giorno, a cominciare da Mansell, che cominciò a farsi strada attraverso il gruppo con una serie di sorpassi mozzafiato.

Grazie all'ingresso della safety car Mansell si portò al quarto posto a metà gara, per poi raggiungere l'incredibile prima posizione. Purtroppo non ci fu il lieto fine: "Nigel era così emozionato che ha esagerato un po' e penso che alla fine siamo finiti quarti o quinti", dice Bennetts.

"Ma quella gara viene comunque considerata una delle migliori gare di superturismo e turismo di tutti i tempi". Da allora nessuno registrò mai una prestazione simile a quella di Mansell nel BTCC. “Alla fine si è trattato solo di marketing per la Ford ma hanno ritenuto che i soldi spesi per il contratto di Mansell fossero valsi la pena, vista la copertura televisiva di quella gara sul bagnato a Donington! Quindi sì, sono un fan di Nigel adesso”, ha concluso Bennetts.

Una gara straordinaria quella di Mansell, che oltre ai suoi duelli con Piquet, viene ricordato proprio per quel “cameo” che fece nel campionato di turismo inglese: salì in macchina, regalo prestazioni incredibili e poi salutò tutti. Questo era Nigel Mansell.