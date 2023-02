Quando è nata SKODA e come si è ritrovata nel Gruppo Volkswagen?

Recentemente siamo andati alla scoperta della storia di Dacia, casa automobilistica oggi legata al Gruppo Renault. Continuiamo questo viaggio alla scoperta dei brand internazionali passando ora per un altro marchio dell’Europa centro-orientale: ecco quando è nata SKODA e come si è trovata nel Gruppo Volkswagen.

La casa automobilistica ceca nota per esteso come SKODA Auto è stata fondata a Plzeň nel 1923, dopo che le Industrie SKODA, primario gruppo metallurgico dell'Impero austro-ungarico conclusero la produzione bellica e dovettero procedere con la conversione delle linee al mercato civile. Una volta raggiunto l’accordo con Hispano-Suiza nacque il marchio combinato, il quale iniziò a lavorare subito sul telaio dell’autovettura spagnola Tipo H6B per produrre altri veicoli.

La produzione durò per sei anni, dopo i quali SKODA acquisì il produttore di biciclette, moto e auto ceco Laurin & Klement, avviandosi verso la storia moderna del brand. Senza incontrare la diffusione sperata con una decina di modelli, l’uscita di scena di Václav Laurin portò infine alla chiusura del marchio combinato per assumere definitivamente il nome SKODA nel 1928.

Tra la Seconda guerra mondiale e il periodo sovietico, si può dire che la storia di SKODA è stata davvero movimentata, tanto che rimase un produttore di auto molto precario, sempre a rischio di bancarotta. Fortunatamente, nel 1991 il Gruppo Volkswagen e SKODA diedero vita a una joint venture tecnico-economica, che portò infine all’acquisizione dell’intero pacchetto azionario SKODA nel 2000.

In chiusura, ammirate la gamma SKODA ad alte prestazioni mostrata a fine 2022.