Quando è nata Dacia e come si è ritrovata nel Gruppo Renault?

La trasformazione di Dacia degli ultimi mesi hanno dimostrato come il brand automotive legato al Gruppo Renault voglia aggiornarsi e risultare tra i marchi di spicco del settore. Bisogna però fare un passo indietro per conoscere meglio la casa: vi spieghiamo, dunque, quando è nata Dacia e cosa la lega a Renault.

L’azienda ha origine nel 1966 in Romania e, come qualcuno avrà già intuito, prende il nome dalla iconica regione rumena. La nascita avvenne con il nome Uzina de Autoturisme Pitești (UAP) e, inizialmente, venne proposta come fabbrica di Stato. Poco tempo dopo divenne però un’azienda produttrice di vetture su licenza, legata sin da allora a Renault: la prima berlina Dacia 1100 era infatti un derivato della Renault 8, venduta fino al 1972 per un totale di 37.546 unità. Seguirono poi tanti altri modelli, autentiche stelle degli expo a Parigi e Bucarest.

Il legame con Renault prevedeva la fornitura della componentistica dalla Francia fino al 1995 ma, nello stesso anno, Dacia produsse il primo modello interamente romeno Dacia Nova. Soltanto quattro anni dopo Renault acquistò il 51% dell’azienda con l’obiettivo di espandersi nell’Est Europa, e la prima manifestazione della nuova proprietà fu la SupeRNova, iterazione migliorata della Dacia Nova con motore e trasmissione costruite dal produttore transalpino.

A oggi Dacia è indubbiamente tra i marchi di rilievo nel mercato domestico, tanto che detiene circa un terzo della quota di automobili in circolazione. L’esportazione di veicoli avviene invece in Europa, Africa e Asia, regioni di riferimento che, nel 2022, hanno portato le vendite complessive a 573.813 unità.