Quando la MINI giocava a fare il pick-up: scopriamo questa Truck del 1962

In un mondo dominato da crossover e grossi SUV la MINI originale - concepita da Alec Issigonis e prodotta a partire dal 1959 - si distingue per forme e dimensioni. Appare come l'antitesi dei massicci pick-up vendutissimi negli Stati Uniti, eppure per decenni una variante pick-up è stata regolarmente in vendita.

Un fantastico modello di Austin MINI Truck è protagonista del nuovo episodio di Hoonigan Auto Focus. Ricky, il proprietario, ha sognato per decenni di possedere una MINI classica ed ha trovato proprio in questo particolare tipo di carrozzeria l'auto dei suoi sogni. Dal 1961 al 1983 Austin ha prodotto circa 58.100 esemplari del piccolo pick-up. Nel costruirla vennero rimossi i sedili posteriori, dando spazio ad un vano relativamente capiente. Pur sembrando un veicolo goffo si tratta di un vero tesoro per gli amanti MINI, trovarne un esemplare in ottime condizioni richiede tempo e fortuna.

Ricky ci ha poi messo del suo: la MINI Truck è impreziosita da alcune personalizzazioni, come gli specchietti retrovisori stile JDM, i cerchi a quattro razze e i passaruota maggiorati. Per il proprietario non è un veicolo da tenere in garage in attesa di qualche raduno, la Truck viene usata regolarmente e il suo cassone è perfetto per contenere la bicicletta da corsa al quale è affezionato.

Una nuova MINI pick-up ci sembra un'idea decisamente poco probabile, ma mai dire mai nel pazzo mondo dell'automobile: sappiamo che MINI punterà totalmente sull'elettrico e potrebbe seguire Smart nella scelta di espandere i propri segmenti di mercato.