Quando Michael Schumacher vinse a Imola poche ore dopo la morte della madre

La morte di una madre è un evento capace di lasciare in qualsiasi essere umano un vuoto incolmabile, apprendere una notizia simile lascerebbe chiunque di noi privo di lucidità per giorni, settimane, Michael Schumacher invece è riuscito comunque a vincere un Gran Premio giusto poche ore dopo la morte della mamma Elisabeth.

È il 20 aprile 2003 e in Italia si corre il Gran Premio di San Marino presso lo storico circuito di Imola. Michael e Ralf Schumacher stanno vivendo un momento terribile: la loro madre, la cinquantacinquenne Elisabeth, è ricoverata in ospedale a Colonia dove purtroppo sta passando le sue ultime ore di vita a causa di un cancro incurabile. Nella serata di sabato 19 aprile i due fratelli volano in Germania per dare l’ultimo saluto alla madre, il giorno dopo però sono regolarmente sul circuito quando arriva la tragica notizia dell’avvenuta morte di Elisabeth Schumacher.

Molti di noi, in quel momento tremendo, avrebbero sicuramente tirato i remi in barca, abbandonato le monoposto nei box e sarebbero tornati a casa, noi però non siamo Michael Schumacher. Il campione tedesco, assieme al fratello, decide di correre ugualmente il GP, una scelta che ha sicuramente scioccato amici e colleghi, che Michael ha però giustificato dicendo: “Mia madre avrebbe voluto che fossimo in pista. Amava quando guidavo i go-kart presso il vecchio tracciato vicino casa, oggi avrebbe voluto sicuramente vederci gareggiare”.

Nonostante il dolore, il campione tedesco il GP di Imola non lo ha corso soltanto: lo ha vinto, e il podio di quella giornata è rimasto impresso nella storia come uno dei più emozionanti di sempre. Senza alcun dubbio è stata la vittoria più triste di Michael Schumacher, comunque capace di rimanere concentrato per tutta la gara come probabilmente nessun altro sarebbe riuscito a fare.



