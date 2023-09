Quando Michael Schumacher venne intervistato da Le Iene su una Fiat Coupé 20V Turbo

Michael Schumacher ha posseduto nel corso della sua gloriosa carriera una serie di auto sportive e fantastiche e fra queste anche la mitica Fiat Coupé 20V Turbo. La vettura torinese di proprietà del 7 volte campione del mondo era di colore giallo, e veniva spesso e volentieri utilizzata dal tedesco per recarsi a Fiorano e Maranello.

Recentemente vi abbiamo mostrato un ipotetico render di una nuova versione della Fiat Coupé, ma oggi vogliamo invece sbloccarvi un ricordo, precisamente un vecchio servizio della trasmissione Le Iene degli anni '90, dopo che Schumacher era già sbarcato in Ferrari.

Ebbene nel video, che trovate su questa pagina, si vede l'inviato dello show in attesa di Schumi, poi ad un certo punto il tedesco si presenta a bordo appunto della Coupé: “Ho due domande per te”, gli dice, e il tedesco replica: “Chi sei?”, “Sono una iena” dice l'invato.

Il giornalista a quel punto apre la giacca facendo vedere un cartello con il divieto dei 100 km/h, chiedendo a Schumi cosa significasse? E lui ha risposto in maniera corretta: "Non bisogna superare i 100 km all'ora". E ancora: “Se un pilota biondo cerca di superarti, cosa devi fare?”, con riferimento alla rivalità dell'epoca con Mika Hakkinen, su McLaren: “Bhe questa è una bella domanda – ha risposto Schumacher - ci sono molte barzellette tedesche sulle bionde, ce ne sarà una anche per questa situazione. Ci vorrebbe una regola per impedire ai biondi di superare i mori”, ha ironizzato il grandissimo Schumi, prima di salutare l'inviato de Le Iene.

La Fiat Coupé 20V Turbo è stata l'auto con il motore torinese più potente mai realizzato. Sotto il cofano la creatura di Chris Bangle montava un motore turbo benzina da 2.000 centimetri cubi con una potenza da ben 220 cavalli, per una vettura con trazione anteriore e cambio che inizialmente era a 5 marce, che divennero poi sei.

Una vettura fantastica che molti possessori ricordano ancora con nostalgia, ma che non è stata comunque l'unica in possesso di Schumacher. Michael ha infatti avuto anche una Ferrari Enzo FXX, con cui fu protagonista di una puntata di Top Gear memorabile.