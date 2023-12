Quando Mazda incontrò Haribo: ecco la 121 Goldy ispirata agli orsetti gommosi

Cosa succede quando un produttore di automobili incontra un produttore di caramelle? Beh accade che nascano vetture come la Mazda 121 Goldy, realizzata dalla casa nipponica in collaborazione con Haribo.

Parliamo di un’edizione limitata uscita all’inizio degli anni Novanta in appena 1.000 unità, che sarebbero state distribuite esclusivamente in Germania, Austria e Svizzera. Il tema scelto per la creazione dell’auto è stato l’Haribo Gold Bears, ovvero il celebre orsetto dorato del marchio di caramelle, motivo per cui per la carrozzeria esterna è stato scelto un colore giallo particolarmente acceso. Creata da Hofele Design, la vettura proponeva il disegno dell’orsetto gommoso Haribo su più punti, sullo sterzo, sul quadro strumenti e persino sui cerchi, un qualcosa di estremamente kitch che oggi richiama più che mai i primi anni Novanta.

Gli orsetti gommosi Haribo figurano anche su una tendina parasole visibile dal lunotto posteriore, altro elemento kitch il cui utilizzo è poi decaduto negli anni successivi. Per sponsorizzare la vettura, Mazda e Haribo hanno anche pensato di mettere in palio un modello tramite un concorso: “Vinci l’oro con Haribo: la Mazda 121. L’orsetto dorato di Haribo vi fa vincere la Mazda 121” recitava il claim dell’epoca.

Il modello alla base del progetto era una Mazda 121 disponibile sia con tettuccio apribile in tela che con Hard Top. Tecnicamente, la Mazda 121 Goldy offriva un motore 1.3 a quattro cilindri che erogava 53 kW/72 CV, sufficiente per raggiungere i 155 km/h di velocità massima e accelerare da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi.

Archiviati da un pezzo gli anni Novanta, Mazda ora pensa a lanciare diversi nuovi modelli elettrici per mettersi in pari con il resto del mercato, già proiettato al 2035.