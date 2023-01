Quando è stata lanciata da Elon Musk la prima auto Tesla?

Tesla è indubbiamente il brand più importante nel segmento delle automobili elettriche, come dimostra la notevole crescita nel 2022. Se oggi raggiunge questi risultati è però grazie alla storia del marchio, ritenuto tra i più innovativi al mondo ancora nel 2015, ma vi ricordate della prima Tesla lanciata da Elon Musk? Quando è arrivata sul mercato?

Per rispondere a queste domande bisogna ritornare alle origini della casa automobilistica, quando il mondo degli EV non era ancora nella bocca di tutti. Dopo la fondazione nel 2003, l’allora Tesla Motors guidata dal cofondatore di PayPal decise di iniziare l’avventura nel mondo automotive con un veicolo sportivo premium destinato a un numero molto limitato di consumatori, per poi procedere con berline e compatte a prezzi accessibili.

Da questa idea è nata la prima, e per alcuni anni unica, auto elettrica del brand: Tesla Roadster. Ufficialmente rivelata al pubblico il 19 luglio 2006 a Santa Monica, in California, è entrata in produzione nel 2008 arrivando a un totale di circa 2.500 esemplari, venduti in 31 paesi. Ispirata alla Lotus Elise, Tesla Roadster ha dato il via alla rivoluzione delle auto elettriche offrendo un'autonomia di 340 km, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima di 201 km/h.

Pensate che la domanda fu così alta che le prime 100 unità prodotte (chiamate poi Signature One Hundred) vennero prenotate in meno di tre settimane. Tra l’altro, Tesla firmò un contratto con Lotus per produrre l’intera vettura ad eccezione del gruppo propulsore, montato nel telaio dai tecnici statunitensi. Nel gennaio 2012 la produzione venne quindi interrotta per lasciare spazio alla Tesla Model S, berlina elettrica di lusso del segmento F.

Parlando del presente della società, Tesla ha abbassato i prezzi in diversi mercati a causa di un surplus di auto nell’inventario.